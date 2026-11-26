Der britische Masterchef Gordon Ramsay hat schon so manches erreicht im Leben. Aber ein Meilenstein fehlte dem 60-Jährigen noch. Das ist nun auch geschafft.

ist Opa geworden. Seine Tochter Holly Ramsay brachte in dieser Woche ein Mädchen auf die Welt, wie sie auf Instagram mitteilte. Berichten zufolge ist es das erste Enkelkind für den 60-jährigen Masterchef.

Holly ließ sich mit einem überglücklichen Gesichtsausdruck im Wochenbett mit dem neugeborenen Mädchen ablichten. Zu dem Foto schrieb sie: „Daphne June Ramsay-Peaty, Welcome to the World“ und postete ein Herz-Emoji. IMAGO/ EibnerIhr Mann, der Leistungsschwimmer und Olympiasieger Adam Peaty , war auf einem weiteren Bild mit dem Baby im Arm zu sehen. Er brachte mit dem sechsjährigen George bereits einen Sohn mit in die Ehe.

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Die kleine Daphne June werde immer „unser wunderschönes Baby-Girl“ sein, schrieb Holly und fügte hinzu: „und Georges Baby-Schwester“. Opa Gordon zeigte sich hocherfreut. Auch er postete ein Foto aus dem Krankenhaus, das Mutter, Töchterlein und Vater bei einem innigen Moment des Zusammenseins zeigt. Dazu schrieb er: „Welcome Miss Daphne“.