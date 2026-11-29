Seit vier Jahren fährt der Zwickauer Carsten Braun 1400 Kilometer in die rumänischen Karpaten. Mit rund 20 Mitstreitern bringt er Spenden zu den vergessenen Menschen der Berge.

Seit vier Jahren fährt der Zwickauer Carsten Braun 1400 Kilometer in die rumänischen Karpaten. Mit rund 20 Mitstreitern bringt er Spenden zu den vergessenen Menschen der Berge.

Mit dem Allrad zu den Vergessenen der rumänischen Berge: Seit vier Jahren fährt der Zwickauer Carsten Braun knapp 1400 Kilometer in die rumänischen Karpaten. Ein altes Holzhaus auf einer grünen Bergwiese. Wahrscheinlich stand es schon hier, da hat Bram Stoker noch nicht einmal daran gedacht, seine Dracula-Erzählung in den Karpaten anzusiedeln. Menschen gehen auf das Haus zu – Winterkleidung, Lebensmittel und Medikamente im Gepäck.

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Unter ihnen befindet sich auch der Zwickauer Carsten Braun. Der 47-Jährige reist nun schon zum vierten Mal mit der Karpatenhilfe zu den vergessenen Menschen in den Bergen. Denn genau wie Dracula weit weg ist – Schloss Bran liegt von diesem Haus mehr als fünf Autostunden entfernt –, verhält es sich auch mit der Hilfe für die Menschen im Apuseni-Gebirge in den Westkarpaten.