Die Philharmoniker spielen dort jeden Sommer, nun plant auch die Staatsoper Unter den Linden wieder einen Auftritt auf der Freiluftbühne. Sopranistin Anna Netrebko soll singen.

Die Philharmoniker spielen dort jeden Sommer, nun plant auch die Staatsoper Unter den Linden wieder einen Auftritt auf der Freiluftbühne. Sopranistin Anna Netrebko soll singen.

Berlin - Die Staatsoper Unter den Linden will nächsten Sommer auf der Berliner Waldbühne spielen. Nach mehr als 30 Jahren kehrten sie dorthin zurück, kündigte Intendantin Elisabeth Sobotka an. Geplant ist eine halbszenische Aufführung von Giuseppe Verdis "Nabucco" mit der Starsopranistin Anna Netrebko am 28. August 2027.

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Das weitläufige, von Bäumen umgebene Amphitheater biete "einen eindrucksvollen Rahmen für Verdis frühes Meisterwerk", teilte die Staatsoper mit.