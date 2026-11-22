Mit einem Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte bleibt im Dezember mehr Netto auf dem Konto. Wer ihn beantragen will, muss sich aber beeilen.

Mit einem Freibetrag auf der Lohnsteuer karte bleibt im Dezember mehr Netto auf dem Konto. Wer ihn beantragen will, muss sich aber beeilen. Vor allem im Dezember braucht man viel Geld - etwa für Geschenke, Rechnungen, Festessen und Ausflüge.

Dafür gibt es zwar für viele Arbeitnehmer Weihnachtsgeld; doch oft ist die Freude kürzer als gedacht. Denn Sonderzahlungen wie das Weihnachtsgeld werden nicht wie das laufende Gehalt besteuert. Der Arbeitgeber berechnet die Jahreslohnsteuer einmal ohne und einmal mit dem Bonus. Die Differenz ist die Lohnsteuer auf den Bonus.

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Weil der Bonus dabei mit dem persönlichen Grenzsteuersatz belastet wird, fällt im Bonusmonat oft ein großer Abzug an. Dagegen gibt es ein Mittel, das viele Arbeitnehmer nicht kennen: die Lohnsteuer-Ermäßigung. Wer Ausgaben hat, die das zu versteuernde Einkommen senken, kann beim Finanzamt einen Freibetrag beantragen. Typische Beispiele sind:Der Freibetrag wird als elektronischer Eintrag auf der Lohnsteuerkarte hinterlegt.

Der Arbeitgeber zieht danach jeden Monat weniger Lohnsteuer ab, also auch vom Weihnachtsgeld. Für Menschen mit hohen Werbungskosten oder anderen Abzügen lohnt sich der Antrag aber oft deutlich. Die Hürden sind allerdings höher, als viele denken: Denn der Antrag ist nur möglich, wenn die Aufwendungen insgesamt über 600 Euro liegen. Diese Antragsgrenze gilt für die meisten Aufwendungsarten.

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Bei haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerleistungen entfällt sie. Bei Werbungskosten kommt der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.230 Euro hinzu, der bereits in den Steuertabellen berücksichtigt ist. Wer nur Werbungskosten hat, braucht also mehr als 1.830 Euro im Jahr, damit das Finanzamt einen Freibetrag einträgt. Der Freibetrag gilt in der Regel nicht rückwirkend für das ganze Jahr.

Das Finanzamt verteilt den Jahresbetrag gleichmäßig auf die Monate nach dem Antrag. Ein Antrag im November wirkt zwar erst ab Dezember, bündelt dann aber den gesamten Jahresfreibetrag auf diesen einen Monat – was den Netto-Effekt im Dezember sogar besonders groß macht. Zahlt Ihr Arbeitgeber das Weihnachtsgeld allerdings schon mit dem November-Gehalt aus, kommt ein Antrag in diesem Monat zu spät. - Der Antrag läuft über ELSTER oder auf amtlichem Vordruck beim Wohnsitzfinanzamt.

- Er kann frühestens ab dem 1. November des Vorjahres gestellt werden und muss spätestens am 30. November des Jahres, für das der Freibetrag gilt, beim Finanzamt eingehen. - Wer vor Weihnachten etwas davon haben will, sollte deutlich früher beantragen, weil die Daten erst beim Arbeitgeber ankommen müssen.

Wer den Antrag später stellt, bekommt die Ermäßigung nur für die Monate nach dem Antrag. Für bereits abgelaufene Monate bleibt nur der Ausgleich über die Steuererklärung. Wer einen Freibetrag eingetragen bekommt, muss in der Regel im Folgejahr eine Einkommensteuererklärung abgeben . Ohne Steuerberater endet die Frist regulär am 31.

Juli. Wer das übersieht, riskiert Verspätungszuschläge oder eine Schätzung durch das Finanzamt. Die Ermäßigung ersetzt die Steuererklärung also nicht, sie verschiebt nur den Ausgleich dorthin. Meist nicht.

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Ein Freibetrag wird erst eingetragen, wenn die Werbungskosten den Pauschbetrag von 1.230 Euro übersteigen und die Summe über 600 Euro liegt. Wer nur Fahrtkosten und Arbeitsmittel in kleinem Umfang hat, kommt in der Regel nicht darüber. Nein, aber Sie zahlen den Betrag später nach. Hat der Arbeitgeber im Jahr zu wenig Steuer einbehalten, wird das in der Einkommensteuererklärung verrechnet.

Dann kann eine Nachzahlung fällig werden, gegebenenfalls mit Nachzahlungszinsen. Für bereits abgelaufene Monate des laufenden Jahres in der Regel nicht. Der Freibetrag wirkt ab dem Monat nach dem Antrag. Für frühere Monate bleibt nur der Ausgleich in der Steuererklärung.

Ausnahmen gelten laut einzelnen Ratgebern für Anträge im Januar. Bei Unsicherheit fragt man am besten beim Finanzamt nach. In „Knowing Enough“ plaudern zwei erfahrene Investment-Profis über intelligente Geldanlage und die Kunst, ein sinnvolles Leben zu führen. Das Buch kombiniert tiefgreifende Einblicke in das Investieren und die Vita von John C. Bogle, dem Gründer von ­Vanguard und Pionier des Index­Investierens, mit den wertvollen praktischen Ratschlägen von Bestsellerautor und Markthistoriker William J. Bernstein.

Ein inspirierendes Buch, das seine Leser animiert, ihre Beziehung zu Geld, Wirtschaft und Gesellschaft zu überdenken.