Wer kurzfristig ein persönliches Geschenk mit dem 3D-Drucker machen will, kann dafür jetzt ein neues Gratis-Tool nutzen.

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Im MakerLab steht ab sofort ein kostenloser Generator zur Verfügung, mit dem sich personalisierte Namensschilder einfach im Browser gestalten lassen. Dieser stammt vom PartnerDas Prinzip ist simpel: Ihr wählt einen großen Anfangsbuchstaben, der die Basis für das bis zu 30 Zentimeter hohe Wandschild bildet. Anschließend können bis zu zwei Namen hinzugefügt werden, die in einer Aussparung des Buchstabens platziert werden.

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Schriftarten, Farben und die Passgenauigkeit der Teile lassen sich individuell einstellen (Der entscheidende Vorteil liegt im Export, denn die Software erzeugt eine 3MF-Datei, bei der alle farbigen Elemente auf separaten Druckplatten angeordnet sind. So ist kein teurer Mehrfarb-3D-Drucker nötig, um die Schilder zu produzieren. Ihr druckt einfach jedes Teil einzeln und steckt sie dann zusammen. Der Generator bietet über die Grundfunktion hinaus zahlreiche Design-Möglichkeiten, um die Schilder weiter zu individualisieren.