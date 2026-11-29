Teure Roaming-Rechnungen nach dem Urlaub könnten für Galaxy-Nutzer bald der Vergangenheit angehören.

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Das geht aus einer Code-Analyse eines frühen One UI 9.5-Builds hervor. Dabei ist zu beachten: Da es sich um Hinweise im Programmcode handelt, kann sich die Funktion noch ändern oder gar nicht erscheinen. Der Kern der neuen Funktion ist simpel: Nutzer sollen ihre SIM-Karten künftig als „Heimat“ oder „International“ kennzeichnen können. Sobald ihr mit eurem Galaxy-Handy in einem anderen Land ankommt, schickt One UI 9.5und erinnert euch daran, die Reise-SIM zu aktivieren, um Roaming-Gebühren zu vermeiden.

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Beim Heimkehren kommt die umgekehrte Erinnerung: Reise-SIM deaktivieren, heimische SIM wieder nutzen.kauft, also digitale SIM-Karten, die ohne physische Karte direkt im Gerät gespeichert werden, kennt das Problem: Mit mehreren aktiven Profilen verliert man schnell den Überblick. Wer dann aus Versehen mit der heimischen SIM surft, zahlt oft ein Vielfaches des normalen Preises (Quelle:Dazu sollen tägliche Verbrauchsbenachrichtigungen kommen, damit Nutzer bei Prepaid-Tarifen mit begrenztem Datenvolumen nicht plötzlich ohne Verbindung dastehen.