Wir verraten euch die besten Methoden, um in GTA 6 möglichst schnell Geld zu verdienen.

Jason und Lucia sind in GTA 6 auf Geld angewiesen. Nicht nur, um sich die vielen Dinge im Spiel leisten zu können, sondern auch, um ihre Familie zu unterstützen.

Wir erklären euch, mit welchen Aktivitäten ihr besonders schnell an Geld kommt und worauf ihr achten müsst, damit am Ende möglichst viel Beute bei euch landet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Advertisement

Advertisement

Je weiter ihr in der Story voranschreitet, desto lukrativere Einnahmequellen schaltet ihr frei. Dazu gehören Juwelierüberfälle, der Diebstahl hochwertiger Fahrzeuge und schließlich große Banküberfälle, bei denen ihr mehrere Hunderttausend Dollar erbeuten könnt. Absolviert anschließend einen der drei Raubzüge, die er euch aufträgt. Als Belohnung erhaltet ihr die Pickpistole.