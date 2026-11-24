„So warst du nicht mal, als wir zusammen waren!“

Seine Ex Laura Maria Rypa drückt ihm vor laufender Kamera ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk in die Hand – und erfüllt ihm damit einen seiner größten Wünsche.überrascht ihren Ex mit einer Reise nach New York – und zwar noch in diesem Jahr.

In einem Instagram-Video erklärt die 30-Jährige zunächst, dass ein Besuch in der US-Metropole schon lange zu Pietros größten Wünschen gehöre. Sie sei gerade erst selbst aus New York zurückgekehrt und habe anschließend direkt Flüge und Hotel für den gemeinsamen Trip gebucht. Als Pietro vor laufender Kamera sein Geschenk auspackt, kann er es nicht fassen.

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„Du machst Spaß, ne? Meinst du es ernst oder nicht?

“, fragt er ungläubig. Als Laura bestätigt, dass die Reise tatsächlich gebucht ist, fehlen dem Sänger kurz die Worte:So richtig scheint er dem Braten zunächst aber nicht zu trauen. Pietro will wissen: Hat Laura die Überraschung wirklich selbst bezahlt oder steckt eine Kooperation dahinter?

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„Wie frech bist du? Nein, ich hab bezahlt”, versichert Laura ihm. Natürlich können sich Laura und Pietro auch bei dieser Überraschung einen kleinen Scherz über ein mögliches Liebescomeback nicht verkneifen. Pietro sagt zu seiner Ex:Für die Ex-Verlobten geht es in wenigen Wochen gemeinsam nach New York.

Und für den Trip hat Laura auch schon einiges im Vorfeld geplant. Unter anderem stehen ein NBA-Spiel, das Musical „Der König der Löwen“, ein Helikopterflug, die Aussichtsplattform Top of the Rock sowie ein Besuch des 9/11 Memorial & Museum auf dem Plan.