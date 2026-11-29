Wer nach einer auffälligen Weihnachtsdeko sucht, die nicht nur statisch herumsteht, findet bei Netto gerade ein interessantes Angebot.

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Der Rentierschlitten ist 90 Zentimeter lang und besteht aus einer Kombination von Schaumstoff, Kunststoff, Polyester und Eisen. Ihr bekommt einen Weihnachtsmann auf einem Schlitten, der gezogen wird von Rentieren. Die Arme der Figur bewegen sich, zusätzlich gibt das Dekorationsstück weihnachtliche Soundeffekte von sich. Für den Betrieb werden drei AA-Batterien benötigt, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

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Der Schlitten misst 90 × 58 × 24 Zentimeter und wiegt netto 3,23 Kilogramm. Die Animation beschränkt sich auf die Armbewegungen des Weihnachtsmanns, während die Soundeffekte für zusätzliche festliche Atmosphäre sorgen sollen. Die Materialien sind auf den Einsatz als Dekoration ausgelegt, nicht auf intensive Beanspruchung. Durch den Batteriebetrieb lässt sich die Figur dort aufstellen, wo keine Steckdose in der Nähe ist.