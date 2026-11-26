Ein russisches Kriegsschiff hielt Greenpeace-Boote für die Küstenwache. Wie groß war das Risiko eines Weltkriegs wirklich?

Mit Greenpeace in den Dritten Weltkrieg? Russisches Kriegsschiff hielt Aktivisten für die Küstenwache Laut Wall Street Journal sah der deutsche Kommandant hohes Eskalationsrisiko. Moskau drohte später mit Atomwaffen.

Dann riefen Stubb und Støre Putin an. Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace hissen ein Banner mit der Aufschrift „Oil Kills!

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“ vor dem Öltanker „Kira K“. Wie gefährlich die Aktion wirklich war, wurde erst jetzt bekannt. Fünf Schnellboote, ein Öltanker und ein russisches Kriegsschiff: Am 30. Juni 2026 ist vor Fehmarn eine Lage entstanden, die der Kommandant der deutschen Küstenwache später als hochgradig eskalationsgefährlich eingestuft haben soll.