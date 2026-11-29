Zwischen Kind und Karriere bleibt ihre Liebe lebendig: Viviane Geppert verrät das feste Ritual mit ihrem Ehemann.

Zwischen Windeln, Drehtagen und Reisen bleibt bei vielen Paaren die Zweisamkeit auf der Strecke – nicht so beihat die ProSieben-Moderatorin nun erzählt, wie sie und ihr Mann trotz des turbulenten Familienalltags mit Sohn Luka ihre Beziehung lebendig halten.

Ihr Erfolgsrezept: eine feste Date Night, die mindestens einmal im Monat eingeplant wird. An diesen besonderen Abenden gehen die beiden gemeinsam essen, machen sich schick und nehmen sich bewusst Zeit füreinander.

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"Wir versuchen, zweimal im Jahr einen kleinen Trip nur zu zweit zu machen und uns mindestens einmal im Monat eine Date Night zu gönnen: schön essen gehen, uns füreinander schick machen und einfach mal wieder nur Mann und Frau sein, nicht Mama und Papa"dem Portal. Für das Paar ist diese gemeinsame Auszeit längst zu einem festen Ritual geworden.