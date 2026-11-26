Wer von der Formel 1 nicht genug bekommen kann, muss dieses Lego-Set kennen.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

). Das Set enthält neben dem Fahrzeug auch eine Minifigur von Michael Schumacher sowie passendes Zubehör für die Präsentation im Regal. Gegenüber dem UVP von 89,99 Euro spart ihr 30 Prozent. Das Modell mit 735 Teilen richtet sich gezielt an erwachsene Modellbauer und bildet den berühmten Rennwagen detailgetreu nach.

Advertisement

Advertisement

Zu den technischen Merkmalen gehören eine funktionierende Lenkung sowie eine sichtbare Nachbildung des V10-Motors hinten im Wagen. Viele der Logos aus dem Ferrari werden allerdings durch Sticker dargestellt. Neben dem Fahrzeug selbst liegt der Fokus auf der Würdigung des siebenfachen Weltmeisters. Ein spezielles Siegerpodest ist mit einem Bild und einem Zitat von Michael Schumacher versehen.