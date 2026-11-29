Wer morgens vom Wecker aus dem Schlaf gerissen wird, fühlt sich häufig müde und benommen. Warum der Start in den Tag ohne Wecker leichter fällt.

Wer morgens vom Wecker aus dem Schlaf gerissen wird, fühlt sich häufig müde und benommen. Warum der Start in den Tag ohne Wecker leichter fällt.

Es ist ein Unterschied, ob morgens der Wecker klingelt oder man von selbst die Augen öffnet. Während manche Menschen nach dem schrillen Ton am liebsten die Decke über den Kopf ziehen würden, fühlen sich andere nach einem natürlichen Aufwachen deutlich erholter. Doch woran liegt das? Tatsächlich hängt es nicht allein davon ab, wie wir geweckt werden.

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