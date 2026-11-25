Fluffige Waffeln selber machen ist ganz einfach. Mit diesem Rezept und einem kleinen Trick bleiben sie außen knusprig und innen wunderbar weich

Fluffige Waffeln selber machen ist ganz einfach. Mit diesem Rezept und einem kleinen Trick bleiben sie außen knusprig und innen wunderbar weich. Doch damit sie beim Backen schön aufgehen und anschließend nicht sofort wieder weich werden, kommt es auf ein paar kleine Details an.

Mit einem einfachen Grundrezept und den richtigen Handgriffen gelingen dir herrlich lockere Waffeln. Für den klassischen Waffelteig brauchst du weder ausgefallene Zutaten noch viel Zeit. Butter, Eier, Mehl und Milch bilden die Grundlage, während Backpulver für eine luftige Konsistenz sorgt. Besonders wichtig sind ein gut vorgeheiztesund der richtige Umgang mit den frisch gebackenen Waffeln.

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Denn ein kleiner Fehler nach dem Backen kann dafür sorgen, dass die knusprige Oberfläche schnell verloren geht. Gib die weiche Butter zusammen mit dem Zucker und dem Vanillezucker in eine Rührschüssel. Schlage alles mit einem Handmixer cremig auf. Gib das Mehl, das Backpulver, die Milch und das Salz dazu.

Verrühre die Zutaten nur so lange, bis ein gleichmäßiger, zähflüssiger Teig ohne sichtbare Mehlreste entsteht. Gib etwa zwei gehäufte Esslöffel Waffelteig in das heiße Eisen und schließe den Deckel. Backe die Waffeln nacheinander für etwa 2,5 bis 3 Minuten, bis sie goldbraun sind. Je nach Waffeleisen kann die Backzeit etwas variieren.

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Nimm die fertigen Waffeln vorsichtig heraus und lege sie nebeneinander auf ein Kuchengitter. Dort können sie ausdampfen, ohne dass sich Feuchtigkeit unter ihnen sammelt. Für die richtige Konsistenz sollte der Waffelteig weder zu flüssig noch zu fest sein. Ideal ist eine.

Achte außerdem darauf, den Teig nach der Zugabe des Mehls nicht unnötig lange zu rühren. Ein ausreichend heißes Waffeleisen sorgt anschließend dafür, dass die Waffeln gleichmäßig bräunen und innen locker bleiben. : Stapelst du sie direkt übereinander, sammelt sich Wasserdampf und die Oberfläche wird weich. Auf einem Kuchengitter kann die Feuchtigkeit dagegen entweichen.

Möchtest du alle Waffeln gleichzeitig warm servieren, kannst du sie bei 80 Grad Ober-/Unterhitze nebeneinander im Backofen warmhalten. – die Waffeln lassen sich nach Belieben verfeinern. Falls etwas übrig bleibt, kannst du die vollständig abgekühlten Waffeln einfrieren und bei Bedarf kurz im Toaster oder Backofen aufbacken. So werden sie außen wieder angenehm knusprig.