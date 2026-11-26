Ein Besuch bei einer Prostituierten endet mit Aggressionen und Schüssen auf der Straße: Mehrere Ermittlungsverfahren laufen. Welche Rolle die Beteiligten gespielt haben sollen.

Ein Besuch bei einer Prostituierten endet mit Aggressionen und Schüssen auf der Straße: Mehrere Ermittlungsverfahren laufen. Welche Rolle die Beteiligten gespielt haben sollen. Ludwigsburg - Weil ein 21-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe aus einem Auto in Ludwigsburg mehrfach auf einen 24-Jährigen geschossen haben soll, wird gegen den Jüngeren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Der Ältere der beiden war zunächst Kunde bei einer Prostituierten, wie die Polizei mitteilte. Zwischen ihm und der Frau sei es zu Unstimmigkeiten gekommen. Während der Auseinandersetzung kam der Jüngere hinzu, der den vermeintlichen Freier mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Dies veranlasste den 24-Jährigen, die Wohnung zu verlassen und gegen 23.20 Uhr die Polizei zu informieren.

Advertisement

Advertisement

Während er sich auf der Straße befunden habe, sei der 21 Jahre alte Tatverdächtige in ein Auto gestiegen und habe mehrfach im Vorbeifahren aus dem Fahrzeug heraus in Richtung des 24-Jährigen geschossen, teilte die Polizei weiter mit. Verletzt wurde niemand. Gegen den Älteren wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Er soll bei der Frau mitgebrachte Drogen konsumiert haben und beim Besuch der Prostituierten aggressiv geworden sein.