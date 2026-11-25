Der FC Bayern hat bei OSC Lille die erste Saisonpleite kassiert. Ein Eigentor von Aleksandar Pavlovic besiegelte die Niederlage der Münchner Notelf.

Der FC Bayern hat nach dem Burgfrieden um Jamal Musiala inmitten größter Personalsorgen den nächsten Brandherd zu löschen. Mit dem Zauberfuß als wirkungslosem Joker unterlag das letzte Aufgebot der Münchner in der Champions League beim bislang sieglosen Tabellenvorletzten OSC Lille 1:2 .

Das Etappenziel direkter Achtelfinaleinzug rückt nach einer desolaten zweiten Halbzeit und der ersten Saisonpleite überhaupt zunehmend aus dem Blick. Abwehrchef Dayot Upamecano brachte die Bayern in Nordfrankreich in Führung. Doch Ayase Ueda und ein Blackout von Pechvogel Aleksandar Pavlovic drehten die Partie. Musiala wurde wie Rückkehrer Luis Díaz eingewechselt , konnte aber keine Akzente setzen.

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Sein Beraterteam hatte sich am Dienstag nach dem jüngsten Wirbel mit den Bossen ausgesprochen, damit ist der Blick des Rekordmeisters auf die sportlichen Aufgaben frei. Immerhin: In der Königsklasse ist das Restprogramm mit Slavia Prag, Englands Krisenklub Manchester United und Betis Sevilla machbar. Trainer Vincent Kompany nahm seine Notelf ungeachtet all der Ausfälle vor allem in der Offensive in die Pflicht.