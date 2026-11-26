Auf dem Etikett steht alkoholfrei – aber in der Flasche ist Bier mit Alkohol: Die oberfränkische Brauerei Weismainer ruft wegen falscher Etiketten einen Teil ihrer Produkte zurück. Welche Flaschen genau betroffen sind.

Die oberfränkische Weismainer Brauerei ruft vorsorglich das "Weismainer Hefe-Weißbier" mit Mindesthaltbarkeitsdatum 26.05.2027 zurück. Wie die Brauerei am Donnerstag mitteilte, sind einige Biere möglicherweise falsch etikettiert worden.

Es geht um ein Bauchetikett mit der Angabe "Alkoholfrei", obwohl das Produkt einen Alkoholgehalt von 5,5 Prozent aufweist. Rücken- und Halsetikett seien hingegen korrekt und verweisen auf den richtigen Alkoholgehalt. Die Flaschen wurden der Brauerei zufolge in Bayern, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Berlin und Rheinland-Pfalz in den Handel gebracht und über weitere Vertriebskanäle wie Gastronomie und Heimdienst verteilt.

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"Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verbraucher aufgrund der fehlerhaften Kennzeichnung ungewollt alkoholhaltiges Bier zu sich nehmen", hieß es in der Mitteilung der Brauerei. Kunden, die das entsprechende Produkt erworben hätten, könnten dies an ihrer Einkaufsstelle zurückgeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet, hieß es. Die Weismainer Brauerei habe den Vorfall umgehend untersucht und die zuständigen Behörden informiert.