Mit Top-Teamgeist Richtung WM-Titel

Joshua Kimmich führt die DFB-Elf als Kapitän in die WM und hat ein spezielles Buch dabei, das ihm hilft, das Potential seiner Mannschaft zu entfesseln.

Winston-Salem - Nur als Team gewinnt man die WM! Bei dieser WM führt erstmals Joshua Kimmich (31) die DFB-Elf als Kapitän ins Turnier. Und für den ist ein guter Teamgeist besonders wichtig.

Deshalb hat er extra ein spezielles Buch dabei: Der Bestseller "Belonging" von Owen Eastwood. Der Untertitel: "Unlock Your Potential with the Ancient Code of Togetherness" - auf Deutsch: Entfessle dein Potenzial mit dem uralten Code der Zusammengehörigkeit. BILD fragte Kimmich: Haben Sie Ihr Potential schon entfesselt? Kimmich: Es geht in dem Buch mehr darum, wie man als Gruppe funktioniert.

Es ist ein sehr gutes Buch, sehr interessant. Mal schauen, wie weit es uns bringt... Das Buch des Performance Coach Eastwood gilt als Leitfaden für bessere Teamarbeit und geht zurück auf die Maori, die Ureinwohner Neuseelands. In der Beschreibung heißt es: Inspiriert von dem maorischen Konzept "Whakapapa", das die untrennbare Verbindung zwischen Menschen und Kulturen betont, bietet dieses Buch wertvolle Einblicke in die Verbesserung der Teamdynamik und der individuellen Entwicklung.

Eastwood, ein gefragter Performance Coach, teilt seine Methoden zur Maximierung der Teamleistung und zeigt, wie man eine gemeinsame Identität und einen klaren Zweck schafft. Hilft uns das, die WM zu gewinnen? Kimmich gab am Dienstag Einblicke, wie er die aktuelle Gruppe sieht: Ich fand es auch schon vor dem Sieg gegen Curaçao relativ homogen. Es ist jetzt nicht so, dass es jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen ist.

Ich glaube, das muss es auch gar nicht sein. Aber man hat schon das Gefühl, dass wir uns alle gut miteinander verstehen und jeder dazu da ist, um an dem großen Ziel zu arbeiten. Kimmich über die Entstehung von Teamspirit: Dieses positive Gefühl, das auf dem Platz entsteht, kann man in der Freizeit bestätigen, indem man Zeit miteinander verbringt. Aber ich glaube nicht, dass es andersrum passiert.

Ich glaube nicht, dass viele Experten sagen, dass sie früher mal zusammen einen saufen waren und dann war danach alles super. Daran glaube ich nicht. Aber andersrum glaube ich dran, dass wenn du auf dem Platz zusammen alles reinhaust, dann kannst du das schon verstärken, indem du mal am Abend ein stilles Wasser miteinander trinkst...

Kimmich hat aktuell das Gefühl, dass eine neue Erfolgstruppe entstehen kann: Jetzt habe ich wirklich so seit ein paar Monaten wieder so das Gefühl, dass da auch eine Mannschaft zusammenwachsen kann, die sich auch über die nächsten Jahre zusammen entwickelt. Da sind einfach junge Spieler, wo ich das Vertrauen in die habe, dass sie auch in zwei, drei Jahren noch da sind und die sich dahin entwickeln, dann auch eine feste Säule der Mannschaft zu werden.

Und das war so ein bisschen das, was wir nicht so hinbekommen haben nach 2018





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