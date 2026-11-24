Diese Fans sind einmalig: Seit zwei Jahren unterstützen Kinder-Ultras einen Verein im Augsburger Land. Sie sorgen für Stimmung, unterscheiden sich aber von gewöhnlichen Ultras.

Mit Video: „Was singen wir überhaupt?

“ – 90 Minuten mit den Kinder-Ultras am Spielfeldrand Diese Fans sind einmalig: Seit zwei Jahren unterstützen Kinder-Ultras einen Verein im Augsburger Land. Sie sorgen für Stimmung, unterscheiden sich aber von gewöhnlichen Ultras. Die Fahne ist ungefähr so hoch wie er selbst, aber Leon nimmt sie und trägt sie auf die andere Seite des Spielfelds. Der Jüngste muss die Fahne tragen, könnte man jetzt denken.

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Es wäre ein Zeichen einer Hierarchie, wie man sie unter Ultras, also Hardcore-Fußballfans, kennt. Dochgegen SpVgg Joshofen-Bergheim. Die meisten Meitinger Ultras spielen in der D-Jugend des Vereins. Die Gruppe hat vor ungefähr zwei Jahren angefangen, Stimmung zu machen.

Zum, haben sich viele zusammengefunden. Der Verein hat mit einem Plakat seine Jugendteams animiert, das Spitzenspiel zu besuchen. Doch nur deshalb sind die meisten nicht hier.

„Einfach nur das Spiel zu gucken wäre zu langweilig“, sagt David. Und deshalb sind sie ausgestattet, haben Trommeln, Megafon und Fahnen dabei. Wer das Megafon bekommt und den Vorsänger macht?

„Das wechselt“, sagt David. Und heute scheint es egal, denn alle sind motiviert.

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„Dafür sind wir da, wir machen Stimmung und unterstützen die Spieler. “ Das, sagen die Jungs, gebe ihnen das Gefühl, dazuzugehören. Viele von ihnen sind eng mit dem Verein verbunden.

„Herr Zach, Herr Fritsch und Herr Meir waren bei uns Lehrer“, sagt einer. Michael Meir und Emanuel Zach sind auf dem Platz dabei, doch Meitingen müht sich, das Duell des Tabellendritten gegen den Zweiten braucht, um in Schwung zu kommen. Der berühmte Funke springt nicht so richtig vom Rasen zum Spielfeldrand über.

„Was singen wir überhaupt? “, fragt einer der Kinder-Ultras. Der erste Schlachtruf ist ein „Auf geht‘s Meitingen, kämpfen und siegen!

“, wobei die Trommeln lauter sind als der Gesang. „Wir müssen einheitlicher sein“, fordert Johannes, der die meiste Zeit den Vorsänger mit Megafon gibt und seinen richtigen Namen, ganz wie die echten Ultras, nicht in einem Artikel lesen möchte. Sein Appell wirkt. Die nächsten Gesänge sind lauter.

„TSV Meitingen! “ oder das an das Gründungsjahr angelehnte „1925 hey hey“ kommen mit viel Energie daher. Bei Gesängen wie diesem hüpfen die Jungs, dazu schwenken sie ihre Fahnen. Zwischendurch wird man dann wieder daran erinnert, dass hier keine erwachsenen Ultras stehen, die das Ganze bierernst nehmen.

„Was singen wir überhaupt? “, fragt ein Junge, „Paul, erklär‘ mal den Fangesang“, sagt ein anderer. Dann hüpfen sie wieder, während sie „schalalala Meitingen“ singen und zwischendurch bei einem „huh!

“ ihre Arme in die Luft werfen. Dass es manchmal nicht gelingt, synchron mit den Händen auf die Werbebande zu trommeln – egal. So richtig zufrieden sind Johann und Paul aber noch nicht: „Ihr müsst mal richtig mitsingen!

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“, animieren sie die anderen. Vor dem Spiel haben die Jungs stolz erzählt, wie sie einmal dazu beigetragen haben, dass Meitingen gegen Gersthofen nach Rückstand noch gewonnen hatte. Davon sind sie nach 45 Minuten und einem 0:0 zur Pause noch weit entfernt.

„Die zweite Halbzeit wird besser, da werden wir noch lauter“, sagt Paul selbstbewusst. Dann geht's zur Imbissbude, Spezi und Steaksemmel zur Stärkung. Doch so richtig energiegeladen kommen die Meitinger Spieler nicht aus der Pause. Das machen die Gästespieler besser, sie erzielen nach wenigen Minuten das 0:1.

„Ihr müsst mal gescheit anfeuern“, sagt einer der nebenstehenden Väter zum Spaß. Doch es ist für ein paar Minuten still.

„Niemand macht mehr mit“, stellt einer fest, und sagt kurz darauf: „Kommt Jungs, weiter jetzt. “ Es wirkt. „Auf geht's Meitingen schießt ein Tor“, tönt es auf das Spielfeld, doch anscheinend hört das nur der Gegner und macht das 0:2. „Pfui!

Buh!

“, kommt von der Fangruppe, gefolgt von einem „los jetzt! “ Viele der Jungs begeistern sich für Fußball und Fans. Joshua erzählt stolz, dass er schon einmal im berühmten Stadion San Siro in Mailand war, Elias war schon in Marseille. Ihre Fangesänge schauen sie sich aus den Kurven in Augsburg, Nürnberg oder München ab, manchmal auch bei den Basketballern aus Stadtbergen.

Nach dem Spiel, das mit 0:3 endet, sind sie schnell weg. Applaudieren Fans nach dem Spiel oft dem Team ist es heute umgekehrt: „Sie geben uns einen Extraschub“, sagt Meitingens Spieler Lukas Erhard und ergänzt: „Wenn wir vor dem Tor, wo sie stehen, eine Ecke haben und sie dich anfeuern, ist das sehr cool.

“ Auch sein Teamkollege Tobias Meitinger ist beeindruckt: „Sie machen das freiwillig und geben so viel. “