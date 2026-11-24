Der Schlagersänger Norman Langen spricht offen über Geld und die Bezahlung in seiner Branche. Er sieht die immer weiter steigenden Gagen für Musiker kritisch.

Der Schlagersänger Norman Langen spricht offen über Geld und die Bezahlung in seiner Branche. Er sieht die immer weiter steigenden Gagen für Musiker kritisch.. Doch trotz seiner erfolgreichen Karriere bleibt er bodenständig.

Jetzt sprach der 41-Jährige jetzt kritisch über die weiter steigenden Gagen mancher Künstler. Im Interview machte er deutlich, dass er für manche Forderungen wenig Verständnis aufbringt.auf dem Schiff erklärt Norman Langen, dass er dankbar sei, heute von seiner Musik leben zu können. Dennoch beobachte er mit Sorge, welche Summen teilweise im Schlagergeschäft verlangt würden.

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„Intern in der Branche wird immer wieder über Gagen gesprochen“, erklärte der Sänger. Einige Forderungen seien aus seiner Sicht „total überzogen“. Vor allem dann, wenn Honorare deutlich über die 10.000- oder sogar 20.000-Euro-Marke hinausgehen. Dann stellt sich für ihn die Frage: „Mit welcher Berechtigung ist das?

“ Langen betonte zudem, dass nicht immer die Künstler selbst für die Preisentwicklung verantwortlich seien. Oft würden auch Managements versuchen, die Gagen immer weiter nach oben zu treiben. Die Leidtragenden seien am Ende häufig Veranstalter und Vereine, die sich bestimmte Stars kaum noch leisten könnten. Dass Norman Langen das Thema so beschäftigt, hat einen persönlichen Grund.

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Bevor er als Schlagersänger bekannt wurde, arbeitete er als Betreuer für Menschen mit Demenz und als Sterbebegleiter. An diese Zeit erinnert sich der Familienvater noch heute genau.

„Wenn ich jetzt mal 15 Jahre zurückdenke, als ich noch Betreuer für Demenzerkrankte war und Sterbebegleiter, was ich buckeln musste und was ich für Schichten geschoben habe, irgendwie meine Miete zu bezahlen. “Norman Langen umgibt sich bewusst mit Menschen, die ihm offen ihre Meinung sagen. Seine Frau, sein Vater und enge Vertraute würden ihn auch kritisch beurteilen.

„Die ganzen Speichellecker um einen herum, die bringen dich nicht weiter“, stellte der Sänger klar. Stattdessen brauche jeder Mensch Personen, die auch einmal Kritik äußern und einem „den Kopf waschen“, wenn es nötig sei. Eine Schlüsselrolle in Norman Langens Karriere spielte sein Vater. Vor dem DSDS-Casting 2011 riet er seinem Sohn, einen Schlager zu singen.

Langen folgte dem Tipp und wurde wenig später als erster männlicher Schlagersänger der Show bundesweit bekannt. Bis heute ist er seinem Vater für diesen entscheidenden Rat dankbar.