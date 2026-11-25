Dramatische Szenen vor einer Kieler Polizeidienststelle: Ein Mann taucht dort mit Messern auf. Letztlich feuern Polizisten zwölfmal auf ihn. Nun steht der 46-Jährige vor Gericht.

Dramatische Szenen vor einer Kieler Polizeidienststelle: Ein Mann taucht dort mit Messern auf. Letztlich feuern Polizisten zwölfmal auf ihn. Nun steht der 46-Jährige vor Gericht.

Kiel - Zwei Jahre nach den dramatischen Szenen vor einer Kieler Polizeiwache muss sich ein Mann wegen eines Angriffs auf Polizisten vor Gericht verantworten. Der 46-Jährige habe sich am 17. November 2024 in suizidaler Absicht mit zwei Messern mit je 15 Zentimeter Klingenlänge zu der Polizeidienststelle begeben, sagte Staatsanwältin Hanna Borgwardt zum Prozessauftakt am Amtsgericht Kiel. Sein Ziel sei es gewesen, durch die Abwehr seines Angriffs tödlich verletzt zu werden.

Also read „Ein Ort zum Wohnen“: Mit 35 erwirbt Charlotte in Frankreich ein Haus mit Pool und Obstgarten

Laut Anklage soll der Mann einer Beamtin über die Gegensprechanlage mitgeteilt haben, sich oder andere Menschen töten zu wollen. Eine Deeskalation der Situation vor der Dienststelle sei danach nicht gelungen. Der Angeklagte soll schließlich mit beiden Messern auf eine Polizistin zugelaufen sein. Die Frau feuerte zehnmal mit ihrer Waffe.

Zwei weitere Beamte schossen jeweils einmal. Die Polizeibeamtin erlitt eine Schussverletzung im linken Oberschenkel. Den Angeklagten traf ein Projektil am Fuß. Der Verteidiger des Neumünsteraners verlas eine Erklärung des Angeklagten.

Demnach habe er zwei Tage vor dem Geschehen einen Autounfall gehabt. Zudem sei seine Wohnung durchsucht worden. Aus Scham habe er sich umbringen wollen, dies aus eigener Kraft aber nicht geschafft.

Advertisement

"Ich wollte erreichen, mich durch die Polizei erschießen zu lassen", hieß es in der Erklärung. Er habe aber niemanden verletzen wollen.

"Ich kann heute nicht mehr nachvollziehen, warum ich so gehandelt habe. "Die Polizistin, die zehnmal auf den Mann geschossen hatte, sagte aus. "Na da seid ihr ja endlich", habe der Mann beim Erscheinen der Beamten gerufen. Ein sehr deeskalierender Kollege habe vergeblich versucht, die Situation vor der Bezirkskriminalinspektion zu entschärfen.

"Es war, als hätte man mit einer Wand gesprochen. " Dann habe der Kollege "Achtung Messer" gerufen. Sie habe ihre Dienstpistole entsichert und auf den Mann gezielt.

"Ich habe laut und deutlich gesagt: Ich habe meine Waffe gezogen. " Der Mann sei sehr aggressiv gewesen, habe geschrien und aufgebracht gewirkt, sagte die Zeugin. Beide hätten sich in acht bis zehn Metern Entfernung gegenübergestanden. Er habe mit den Messern herumgefuchtelt und sei dann auf sie zugelaufen.

"Ich habe angefangen zu schießen. " Er sei immer näher gekommen. Sie sei rückwärts gegangen und hingefallen.

Advertisement

"Ich hatte extreme Panik in der Situation. " Dann sei der Mann auf ihr gelandet. "Ich habe in dem Moment jederzeit damit gerechnet, dass mich eines der Messer trifft. "Im Liegen habe sie die Schmerzen im Bein gespürt, berichtete die Beamtin.

Erst später habe sie realisiert, dass es sich nicht um eine Stich-, sondern eine Schussverletzung handelte. Eines der Projektile der Beamten hatte sie getroffen. Ihren Kollegen gelang schließlich der Zugriff. Die 32-Jährige musste nach dem Vorfall dreimal operiert werden.

Sie leide unter einem chronischen Schmerzsyndrom und sei in psychotherapeutischer Behandlung, sagte sie.

"Das fühlt sich an, wie Stromschläge im ganzen Bein. " Sechs Monate nach der Tat habe sie wieder angefangen zu arbeiten, nicht mehr beim Kriminaldauerdienst, sondern überwiegend im Innendienst in einer anderen Dienststelle. Seit August sei sie wieder außer Dienst. Sie habe den Vorfall noch nicht vollständig verarbeitet.

Der Mann sei ihr nicht bekannt gewesen, sagte die Beamtin. Im Nachhinein habe sie erfahren, dass ihre Dienststelle von ihm zuvor Drogen beschlagnahmt hatte. Sie glaube nicht an die Suizid-Geschichte.

"Es wirkt für mich eher wie ein Racheakt. " Sie habe den Eindruck, er hätte den Plan gehabt: "Ich gehe da hin und steche Polizisten ab. " Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage wegen eines versuchten Tötungsdelikts erhoben. Dem folgte das Landgericht nicht und verwies den Fall an das Amtsgericht. Das Urteil soll voraussichtlich am 2. Dezember fallen.