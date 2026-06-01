Mit Zwiebelen den Grillrost sauber machen

Ein einfacher Trick, um den Grillrost schnell und effektiv zu reinigen. Eine Zwiebel ist das beste Hilfsmittel, um Fett- und Speisereste zu entfernen.

Der Grillabend ist vorbei, die Gäste satt - doch der Blick auf den Rost verdirbt die Laune. Schwarze Krusten, festgeklebtes Fett, Reste von Marinade: alles brennt sich gnadenlos ins Metall.

Viele schieben das Saubermachen deshalb auf das nächste BBQ. Keine gute Idee. Denn ausgerechnet jetzt, wenn der Rost noch warm ist, stehen die Chancen am besten. Und das Hilfsmittel liegt meist direkt nebenan in der Küche: eine simple Zwiebel.

Was nach Opas Küchentrick klingt, hat einen handfesten Grund. Eine Zwiebel besteht zu etwa 90 Prozent aus Wasser. Kommt ihre frische Schnittseite auf den warmen Rost, entsteht Dampf. Dieser weicht eingebranntes Fett und Speisereste auf, erklärt dazu kommen natürliche Schwefelstoffe und organische Säuren, die in der Zwiebel stecken.

Sie greifen Fettablagerungen an oder schwächen zumindest deren Struktur. Gleichzeitig sorgt die raue Oberfläche der angeschnittenen Zwiebel für Reibung. Das wirkt wie ein sanfter Schwamm auf heißem Wetter. Wichtig ist der richtige Zeitpunkt.

Direkt nach dem Grillen funktioniert der Trick am besten. Reinigungsexpertin Julia Horti sagt, solange er noch warm ist. Dann lösen sich Fett- und Speisereste besonders gut. Bei einem Gasgrill kann man die Temperatur kurz erhöhen.

Beim Holzkohlegrill sollte noch genügend Resthitze vorhanden sein. Anschließend wird die Zwiebel halbiert. Die frische, saftige Schnittfläche ist die eigentliche Putzseite. Je mehr Saft austritt, desto mehr Feuchtigkeit gelangt an das Metall.

Die halbe Zwiebel steckt man am besten auf eine Grillgabel oder einen langen Spieß. So bleiben die Hände auf Abstand. Mit leichtem Druck fährt man dann über die Stäbe des Rosts. Nach und nach lösen sich viele Rückstände





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