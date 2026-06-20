Der Rechtsverteidiger Mitchell Weiser bleibt bei Werder Bremen und unterzeichnet einen leistungsabhängigen Einjahresvertrag ohne Option.

Der Rechtsverteidiger Mitchell Weiser bleibt bei Werder Bremen . Der 32-Jährige unterzeichnet einen leistungsabhängigen Einjahresvertrag ohne Option. Weiser, der im Juli 2025 einen Kreuzbandriss erlitt, war in der abgelaufenen Saison komplett ausgefallen und sein Kontrakt lief Ende des Monats aus.

Der Klub war jedoch von Weisers Qualität überzeugt und sah in ihm eine wichtige Stütze für die neue Spielzeit. Weiser selbst freut sich auf sein Comeback und kann es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen und vor den Fans zu spielen. Der Coach Daniel Thioune ist optimistisch und hofft, dass Weiser nach seiner Verletzung topfit zurückkommt. Weisers fußballerische Qualität steht hierbei außer Frage und wird der Mannschaft guttun.

Weiser wird ab sofort Trainer Daniel Thioune zur Verfügung stehen und am 12. Juli ins Trainingslager starten





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