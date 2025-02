Mitglied eines Berliner Clans wegen Angriff auf Polizistin vor Gericht

Nach einem Unfall in Berlin-Buckow soll ein 21-jähriger Mann aus einem bekannten Clan eine Polizistin angegriffen haben. Der Vorfall ereignete sich an Silvester 2023/2024, nachdem eine Verwandte des Angeklagten von einem Polizeiauto angefahren wurde.

Am Donnerstag (9.00 Uhr) wird ein 21-jähriger Mann, Mitglied eines bekannten Clan s, vor dem Amtsgericht Tiergarten in Berlin wegen eines Angriff s auf eine Polizistin verhandelt. Der Vorfall ereignete sich in der Silvesternacht 2023/2024 in Berlin -Buckow.

Nach einem Unfall, bei dem eine 15-jährige Verwandte des Angeklagten von einem Polizeiauto angefahren wurde, soll der 21-Jährige die Autotür des beteiligten Polizeiwagens aufgebrochen und die Beamtin mehrfach mit der Faust gegen den Kopf und ins Gesicht geschlagen haben. Die Anklage lautet auf tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Widerstand. Bei dem Unfall war die 15-Jährige aus dem arabischstämmigen Clan auf der Straße nahe der inzwischen nach jahrelangem Rechtsstreit geräumten Villa der Familie von dem Polizeiauto angefahren worden. Die Jugendliche soll laut Polizeiangaben 'unvermittelt die Fahrbahn betreten' haben. Das Fahrzeug sei mit Sirene und Blaulicht unterwegs gewesen. Die 15-Jährige wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-jährige Verwandte soll erst durch das Eingreifen mehrerer Polizisten von weiteren Schlägen gegen die Beamtin abgehalten worden sein.Der Begriff Clankriminalität ist umstritten, weil er nach Ansicht von Kritikern Menschen mit Migrationshintergrund allein aufgrund ihrer Familienzugehörigkeit und Herkunft stigmatisiert und diskriminiert.





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Clan Angriff Polizistin Unfall Berlin

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Polizistin attackiert: Prozess gegen Remmo-Mitglied beginntDer Unfall ereignete sich vor der damaligen Villa der Remmos in Neukölln.

Weiterlesen »

Anklage gegen Ex-RAF-Mitglied Daniele Klette steht: 13 Raubüberfälle und eine unbekannte MitwisserinDie früheren RAF-Terroristen Klette, Straub und Garweg finanzieren ihr Leben im Untergrund nach Ansicht der Ermittler durch Raubüberfälle. Nach der Festnahme von Klette legt die Staatsanwaltschaft Verden eine fast 700 Seiten umfassende Anklage vor. Konkret geht es um 13 Taten.

Weiterlesen »

„Pink Panther“-Mitglied erneut in Köln vor GerichtEin mutmaßliches Mitglied der „Pink Panther“-Bande steht erneut in Köln vor Gericht. Es gibt erhöhte Sicherheitsmaßnahmen.

Weiterlesen »

Norman Ritter, Sohn des Köthener Clans, gestorbenNorman Ritter, ein Sohn des bekannten Köthener Clans, ist laut verschiedenen Medienberichten gestorben. Die Todesnachricht wurde über TikTok verbreitet, wo Normans Bruder René den Verlust verkündete. Norman Ritter litt unter Alkoholsucht und soll an deren Folgen gestorben sein. Jahrelang hatte das Leben der Ritter-Söhne mit ihren Abhängigkeiten, rechtsradikalen Ansichten und strafrechtlichen Auseinandersetzungen die Medienlandschaft beschäftigt.

Weiterlesen »

So hoch ist der finanzielle Schaden durch Clans und BandenMänner brachen in einem Tresorraum in Charlottenburg ein.

Weiterlesen »

Wieder vor Gericht: Ex-Miner soll Polizistin mit Hammer attackiert habenUwe H. (63) muss erneut vor dem Landgericht stehen. Der Frührentner soll 2022 eine Polizistin mit einem Hammer angegriffen und andere Beamten übelst beschimpft haben. Der Fall wird neu aufgerollt, nachdem der ursprüngliche Prozess im Jahr 2021 aufgrund einer Revision widerrufen wurde.

Weiterlesen »