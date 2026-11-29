'Surfin' USA', 'Barbara Ann' oder 'Kokomo': Die Hitliste der Beach Boys ist lang. Nun ist ein weiteres Gründungsmitglied der legendären US-Band tot. Mike Love, Sänger der Musikgruppe, starb im Alter von 85 Jahren, wie sein Management mitteilte.

Die US-Band "Beach Boys" steht wohl wie keine andere für den Sound von Sommer, Strand und guter Laune. Mit ihren Hits wurde die Musikgruppe schnell weltberühmt.

Jetzt müssen Fans jedoch Abschied von einem weiteren Mitgründer der Beach Boys nehmen: Wie US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf sein Management berichteten, ist Mike Love im Alter von 85 Jahren gestorben. Demnach gab Loves Sprecherin Katie Altman die Nachricht bekannt. Love sei am Samstagabend im Kreise seiner Familie gestorben, zitierte sie der Sender NBC. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt.

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Love war für seinen Bariton-Gesang und seine exzentrische Bühnenpräsenz bekannt. Als Komponist oder Mit-Autor war er an vielen Stücken beteiligt. Noch im Alter sang er live auf der Bühne. Love hatte die Beach Boys 1961 zusammen mit seinen Cousins Brian, Dennis und Carl Wilson und ihrem Nachbarn und Schulfreund Al Jardin gegründet.