Mithat Demirel wird neuer Vize-Präsident für Leistungssport beim DBB

Der Deutsche Basketball Bund (DBB) hat sich in der sportlich erfolgreichsten Phase seiner Geschichte prominente Unterstützung auf Funktionärsebene gesichert. Ex-Nationalspieler Mithat Demirel wird neuer Vize-Präsident für Leistungssport. Demirel wird am kommenden Samstag von Armin Andres übernehmen, der sein Amt niederlegt.

Der Deutsche Basketball Bund ( DBB ) sichert sich in der sportlich erfolgreichsten Phase seiner Geschichte prominente Unterstützung auf Funktionärsebene. Ex-Nationalspieler Mithat Demirel wird neuer Vize-Präsident für Leistungssport .

Demirel wird am kommenden Samstag von Armin Andres übernehmen, der sein Amt niederlegt. Mithat Demirel war in seiner aktiven Laufbahn fünfmal Deutscher Meister und viermal Pokalsieger mit Alba Berlin. Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann er Bronze bei der Weltmeisterschaft 2002 und die Silbermedaille bei der Europameisterschaft 2005. Nach seiner Spielerkarriere wechselte Demirel ins Management und war bis 2015 bei Alba als Sportdirektor tätig.

Anschließend wurde er General Manager des türkischen Klubs Darüşşafaka, mit dem er 2018 den EuroCup gewann. Zuletzt war Demirel regelmäßig als TV-Experte bei den NBA-Übertragungen von Sky zu sehen





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