In der neuesten Ausgabe von "Mitreden!" diskutierten Hörerinnen und Hörer mit Fachleuten über die Lage in der Ukraine, Fördermaßnahmen für Kinder, die geplante Arbeitszeitreform, unbezahltes soziales Engagement, medizinische Abnehmspritzen, Finanzvorsorge sowie die Auswirkungen staatlicher Einsparungen auf den Tourismus. Der komplette Dialog ist als Video‑Mitschnitt online abrufbar.

In der aktuellen Ausgabe von "Mitreden!

" haben Hörerinnen und Hörer gemeinsam mit Fachexpertinnen und -experten ein breites Spektrum gesellschaftlich relevanter Themen diskutiert. Die Sendung, die als Video-Mitschnitt im Online‑Archiv zur Verfügung steht, bot einen interaktiven Rahmen, in dem die Teilnehmenden ihre Fragen direkt an die SpezialistInnen richteten. Zu Beginn des Programms stand die Lage in der Ukraine im Fokus. Die Experten analysierten die geopolitischen Hintergründe, die humanitären Auswirkungen und mögliche Wege zu einer dauerhaften Friedenslösung.

Dabei wurden aktuelle Zahlen zu Flüchtlingsströmen, Wirtschaftssanktionen und militärischen Entwicklungen präsentiert, und die Hörerinnen und Hörer konnten ihre Sorgen und Hoffnungen hinsichtlich einer Stabilisierung der Region äußern. Im weiteren Verlauf der Sendung wechselten die Diskussionsthemen zu innergesellschaftlichen Herausforderungen. Unter dem Stichwort "Kinder und ihre Bedürfnisse" erläuterten Pädagoginnen und Psychologinnen, welche Unterstützungsmaßnahmen besonders wirksam sind, um die Resilienz von Kindern in Krisenzeiten zu stärken.

Anschließend folgte ein intensiver Dialog über die geplante Arbeitszeitreform, bei dem Wirtschaftsexpertinnen die potenziellen Effekte auf Produktivität, Work‑Life‑Balance und den Arbeitsmarkt beleuchteten. Ein weiteres zentrales Thema war das unbezahlte soziale Engagement: Vertreterinnen von NGOs und Freiwilligendiensten zeigten auf, wie ehrenamtliche Arbeit das soziale Gefüge stärkt, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen verbessert werden sollten und welche Anreize nötig sind, um mehr Menschen zur Mithilfe zu motivieren. Die Sendung schloss mit einer Reihe von Zukunftsfragen ab, die sowohl individuelle als auch gesamtgesellschaftliche Perspektiven berührten.

Experten für Medizin und Gesundheit diskutierten die Chancen und Risiken der sogenannten Abnehmspritze, wobei sie sowohl klinische Studienergebnisse als auch ethische Bedenken einbrachten. Im Finanzsegment erklärten Anlageberaterinnen die Grundlagen einer vorsorglichen Geldanlage in Aktien und ETFs, und wie private Haushalte von langfristigen Investitionen profitieren können. Abschließend wurde die mögliche Auswirkung geplanter staatlicher Einsparungen auf den Tourismussektor thematisiert: Ökonominnen zeigten auf, welche Risiken für Arbeitsplätze und Infrastruktur bestehen und welche Strategien zur nachhaltigen Entwicklung des Tourismus nötig sind.

Alle Diskussionen wurden live aufgezeichnet und stehen nun im Video‑Mitschnitt zur Verfügung, sodass Interessierte die Gespräche jederzeit nachverfolgen können





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