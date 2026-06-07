Mitspieler helfen Eriksen nach Zusammenbruch auf dem Spielfeld

Der dänische Fußballprofi Christian Eriksen ist nach einem Zusammenbruch auf dem Spielfeld von Mitspielern und Zuschauern gerettet worden. Eriksen sei bei Bewusstsein und werde in ein Krankenhaus gebracht.

Mitspieler riefen laut der Nachrichtenagentur dpa sofort die dänischen Teamärzte herbei und bildeten einen Sichtschutz um ihren Kapitän. Die Zuschauer hätten lautstark Eriksen gerufen. Der Wolfsburg-Profi konnte dem Bericht zufolge nach einer ersten Behandlung wieder aufstehen und unter dem Applaus der Zuschauer und Spieler auf eigenen Beinen zu einem Krankenwagen gehen, der auf das Stadiongelände gefahren kam.

Eriksen sei bei Bewusstsein, teilte der dänische Fußballverband kurz darauf in einer Erklärung auf X mit. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Das Spiel, das im dänischen Odense stattfand, sei in der 78. Minute vorzeitig beendet worden.

Es stand 2:1 für die Dänen, die sich wie auch die Ukraine nicht für die WM 2026 qualifiziert haben. Eriksen ist schon einmal auf dem Spielfeld zusammengebrochen, und zwar beim ersten Gruppenspiel der dänischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2021 gegen Finnland am 12. Juni 2021. Damals erlitt er kurz vor der Halbzeitpause einen plötzlichen Herzstillstand.

Wenige Tage später wurde ihm ein Defibrillator implantiert, ein Gerät zur Behandlung von Herzerkrankungen. Nach einer langen Reha- und Genesungsphase feierte Eriksen 2022 sein Comeback in der Premier League. Seit September 2025 spielt er beim VfL Wolfsburg





SPIEGEL_Top / 🏆 98. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Christian Eriksen Zusammenbruch Fußball WM 2026 Vfl Wolfsburg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Christian Eriksen zusammengebrochen bei Testspiel gegen die UkraineDer dänische Fußball-Star Christian Eriksen ist bei einem Testspiel gegen die Ukraine zusammengebrochen. Der 34-jährige Mittelfeldspieler greift sich an die Brust und sinkt zusammen. Spieler und Betreuer reagieren sofort, bilden einen Sichtschutz um ihren Kapitän, während medizinische Kräfte auf das Feld eilen. Die Partie wird umgehend unterbrochen, die Live-Bilder aus dem Stadion werden eingestellt. Kurze Zeit später gibt der dänische Verband leichte Entwarnung: Christian Eriksen ist bei Bewusstsein und fühlt sich den Umständen entsprechend gut.

Read more »

Schlimme Erinnerungen an 2021: Spielabbruch: Eriksen auf dem Feld erneut kollabiertDa kommen schlimme Erinnerungen hoch! Christian Eriksen ist am Sonntag bei einem Testspiel der dänischen Nationalmannschaft erneut zusammengebrochen.

Read more »

Dänemarks Kapitän Christian Eriksen bricht bei Freundschaftsspiel zusammenWährend eines Freundschaftsspiels zwischen der Ukraine und Dänemark ist der dänische Nationalmannschaftskapitän Christian Eriksen auf dem Feld zusammengebrochen. Eriksen, der 2021 einen Herzstillstand erlitten und einen Defibrillator implantiert bekam, war nach Erstversorgung wieder bei Bewusstsein und konnte selbst zum Krankenwagen gehen. Das Spiel wurde beim Stand von 2:1 für Dänemark abgebrochen.

Read more »

Spielabbruch: Dänen-Star Eriksen erneut zusammengebrochenSein Kollaps bei der EM schockte vor fünf Jahren die Fußball-Welt. Jetzt ist Dänemarks Star Cristian Eriksen erneut auf dem Spielfeld zusammengebrochen.

Read more »