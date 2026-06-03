Mitsubishi Electric liefert 153 Aufzüge und Fahrsteige für New Taipehs Sanying Metro Line

Die taiwanesische Tochtergesellschaft von Mitsubishi Electric, TMEC, stattet die erste Phase der New Taipei Metro Sanying Line mit 40 Aufzügen und 113 Fahrsteigen aus. Die umweltfreundlichen und sicherheitstechnisch advanced Anlagen verbessern die Mobilität in den Distrikten Sanxia und Yingge und leisten einen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung.

Mitsubishi Electric Building Solutions Corporation (MEBS) und ihre taiwanesische Tochtergesellschaft Taiwan Mitsubishi Elevator Co., Ltd. ( TMEC ) liefern insgesamt 153 Aufzüge und Fahrsteige für die erste Bauphase der New Taipei Metro Sanying Line , die im Sommer 2026 eröffnet werden soll.

Die neuen Verkehrsanlagen umfassen 40 Aufzüge - darunter 19 transparente Modelle mit Glaswänden sowie six Durchgangsaufzüge mit Ein- und Ausgängen auf gegenüberliegenden Seiten - und 113 Fahrsteige mit automatischer Geschwindigkeitsregelung. Diese Technologien verbessern nicht nur die Sicherheit bei Erdbeben durch eine Notrückkehr-Funktion, sondern steigern auch den Komfort und die Energieeffizienz in den Stationen.

Die Sanying Line ist eine 14,29 Kilometer lange, vollständig erhöhte Metro-Strecke, die von Dingpu über die Distrikte Sanxia und Yingge bis nach Yingge führt und bestehende Bahnlinien wie die Tucheng-Linie und die Taiwan Railways Western Trunk Line anbindet. Das Projekt soll die Erreichbarkeit der wachsenden Gemeinden in Sanxia und Yingge für das Zentrum Taipehs verbessern, Reisezeiten verkürzen und die wirtschaftliche Entwicklung im Großraum Taipeh-Taoyuan fördern.

Mit der Lieferung unterstreichen MEBS und TMEC ihr langjähriges Engagement für sichere, nachhaltige urbane Mobilität in Taiwan, das auf fast sechs Jahrzehnte Erfahrung zurückblickt. TMEC, gegründet 1968, hat bereits zahlreiche Aufzugs- und Fahrsteiganlagen für Taiwans Verkehrsinfrastruktur bereitgestellt und festigt mit diesem Auftrag ihre Position als zuverlässiger Partner für öffentliche Verkehrsprojekte. Die neuen Aufzüge und Fahrsteige tragen durch their helle, offene Gestaltung, effiziente Flächennutzung und umweltfreundliche Automatisierung zu einem modernen, barrierefreien und ressourcenschonenden Stationsdesign bei.

Gleichzeitig wird durch die automatische Geschwindigkeitsanpassung der Fahrsteige der Energieverbrauch gesenkt, operating costs reduziert und die environmental impact minimiert. Die Eröffnung der Sanying Line ist Teil eines umfassenden Ausbaus des taiwanesischen Nahverkehrs, der auch zukünftige Anbindungen wie die Taoyuan Metro Green Line vorsieht und die Region als integralen Knotenpunkt im asiatischen Verkehrsnetz stärkt. Durch diese Projekte leisten MEBS und TMEC einen messbaren Beitrag zur Reduktion von Staus und Emissionen und fördern eine nachhaltige Stadtentwicklung.

Die Eigentümerstruktur von TMEC umfasst Mehrheiten bei Mitsubishi Electric Corporation und Mitsubishi Electric Building Solutions Corporation, was die enge technologische und strategische Verknüpfung mit dem japanischen Mutterkonzern understreicht. Insgesamt symbolisiert die Lieferung eine erfolgreiche internationale Kooperation im Schienenfahrzeugbereich und setzt Maßstäbe für Sicherheit, Komfort und Umweltbewusstsein in der urbanen Vertikaltransport-Infrastruktur Taiwans





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