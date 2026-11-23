Der Mitsubishi Outlander der Baujahre 2012 bis 2016 ist ein erschwinglicher Familien-SUV mit viel Platz und Allradantrieb. Wir prüfen Preise, Technik und bekannte Mängel des gebrauchten Modells.

Der Mitsubishi Outlander der dritten Fahrzeuggeneration, welcher von 2012 bis 2016 produziert wurde, hat sich auf dem deutschen Markt für Gebrauchtfahrzeuge eine solide Reputation erarbeitet. Käufer finden dieses Modell derzeit zu sehr attraktiven Einstiegspreisen, die häufig unter der Grenze von 10.000 Euro liegen. Trotz seines Alters von über einem Jahrzehnt überzeugt der SUV durch eine enorme Palette an Antriebsoptionen und der serienmäßigen oder optionalen Verfügbarkeit eines Allradantrieb s. Dieses Preis-Leistungs-Verhältnis macht ihn zu einer der günstigsten Optionen in der Klasse der mittelgroßen Familien- SUV s.

Raumkonzept und Ausstattungsvarianten

Das Fahrzeugkonzept des Mitsubishi Outlander setzt stark auf nutzerorientierte Dimensionen und hohe Flexibilität im Innenraum. Mit einer Gesamtlänge von 4,70 Metern und einer Breite von 1,81 Metern sowie einem Radstand von 2,67 Metern bietet der Wagen ausreichend Volumen für fünf bis sieben Insassen. Für Familien ist insbesondere der variable Kofferraumumfang von 591 bis maximal 1.754 Litern bei den Fünfsitzern mit Verbrennungsmotor relevant. Die hinterste Sitzreihe im Siebensitzer-Modell ist jedoch primär für Kinder konzipiert und für längere Fahrten von Erwachsenen weniger geeignet.

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Die Ausstattungsskala des Outlander reicht von basisfunktionalen Varianten bis hin zu Luxusausgestaltungen mit Ledersitzen und automatischer Klimaregelung. Besonders die höher spezialisierten Diesel- und Plug-in-Hybrid-Modelle (PHEV) waren häufig mit modernen Assistenzsystemen ausgestattet. Dazu gehören adaptive Tempomaten und Notbremsfunktionen, die den Fahrkomfort im Stadt- und Autobahnverkehr erheblich steigern. Das Facelift im Modelljahr 2016 fügte dem Design eine schicke Front im Dynamic-Shield-Design hinzu und verbesserte die Haptik sowie das visuelle Erscheinungsbild der Innenausstattung.

Technische Daten der Antriebseinheiten

Beim Thema Dynamik ist der Mitsubishi Outlander eher als komfortabel denn als sportlich einzustufen. Die reinen Benziner- und Dieselmotoren stehen für Zuverlässigkeit und Alltagstauglichkeit, nicht für hohe Fahrleistungen. Der 150 PS starke Benziner ist unkompliziert im Handling, benötigt jedoch höhere Drehzahlen für dynamisches Beschleunigen. Er dient als solide Basis für Stadtfahrten und kürzere Distanzen, bei denen die einfache Mechanik ein Vorteil ist.

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Für Langstrecken und schwere Lasten bietet sich der Dieselantrieb an. Mit einem Hubraum von 2,2 Litern und einem Drehmoment von 360 Newtonmetern ist dieser Motor gut für Autobahnfahrten geeignet. Er unterstützt eine Anhängelast von bis zu zwei Tonnen, was den Outlander auch für Besitzer von Booten oder Wohnwägen interessant macht. Die Kombination aus Drehmoment und Kraftstoffeffizienz macht ihn zur bevorzugten Wahl für Vielstreckenfahrer.

Die Technologie des Plug-in-Hybrids (PHEV) kombiniert einen 121-PS-Benziner mit zwei elektrischen Motoren, wodurch eine kombinierte Systemleistung von 163 PS erreicht wird. Der integrierte Hochvoltakku mit einer Kapazität von 12 Kilowattstunden ermöglicht eine elektrische Reichweite von etwa 40 Kilometern. Dies ermöglicht es vielen Fahrern, den täglichen Pendelweg zu Arbeitsstelle und zurück emissionsfrei und mit niedrigen Betriebskosten zurückzulegen, solange regelmäßiges Laden gewährleistet ist.

Garantiebedingungen und bekannte Schwachstellen

Obwohl der Neuwagenkauf mit vollen Garantieleistungen verbunden war, gewährt Mitsubishi bis zu fünf Jahre Neuwagengarantie, drei Jahre Lackgarantie bis 100.000 Kilometer sowie acht Jahre auf den Hochvoltakku der Hybridmodelle. Bei Gebrauchtwagen sind diese Leistungen jedoch oft erloschen oder nur eingeschränkt übertragbar. Dies führt dazu, dass potenzielle Käufer Risiken bei der Instandhaltung selbst tragen müssen, insbesondere bei älteren Exemplaren.

Bekannte technische Schwachstellen des Outlander sind vor allem Rostbildung und Materialermüdung. Der Rostschutz der Karosserie gilt als nicht optimal, weshalb Rostansätze an Schwellern und Radläufen bei älteren Modellen keine Seltenheit darstellen. Das Kraftfahrt-Bundesamt verzeichnete insgesamt 15 Rückrufe für den Outlander dieser Generation, was auf diverse Sicherheits- und Qualitätsprobleme hinweist. Käufer sollten daher vor dem Kauf eine detaillierte Rostprüfung durchführen lassen.

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Zusätzlich zu Karosseriemängeln sind spezifische Probleme bei den Antriebssträngen dokumentiert. Bei Dieselmodellen trat gelegentlich das Phänomen der Ölverdünnung auf, was die Lebensdauer des Motors beeinträchtigen kann. Beim Plug-in-Hybrid neigen Federn und Dämpfer zu einem vorzeitigen Verschleiß, was die Fahrdynamik und den Komfort negativ beeinflussen kann. Diese Punkte sind bei der Kaufentscheidung und der Preisverhandlung zu berücksichtigen.

Fazit und Zielgruppen-Empfehlung

Der Mitsubishi Outlander der Baujahre 2012 bis 2016 bleibt ein vielseitiger Begleiter für unterschiedliche Lebenssituationen. Durch seinen günstigen Gebrauchtwagenpreis, die hohe Praktikabilität und die starke Antriebsvielfalt spricht er eine breite Palette von Käufern an. Insbesondere Familien, die viel Platz benötigen, sowie Anhängerfahrer und Offroad-Interessierte finden in diesem SUV eine interessante Alternative zu neueren, teureren Modellen.

Wer jedoch auf absolute Langlebigkeit der Karosserie ohne Pflegeaufwand setzt, sollte vorsichtig sein. Rost darf bei der Auswahl des konkreten Fahrzeugs kein akutes Thema sein. Bei sorgfältiger Auswahl eines gepflegten Exemplars, idealerweise mit lückenlosem Serviceheft, bietet der Outlander einen unverhältnismäßig hohen Nutzen im Vergleich zum Anschaffungspreis. Die Entscheidung sollte immer auf einer gründlichen technischen Überprüfung basieren, um unerwartete Instandhaltungskosten zu vermeiden.