Mitt Romney und Ted Cruz üben scharfe Kritik an der Republikanischen Partei. Donald Trump schützt Pete Hegseth, während Demokraten Erfolge feiern. Analyse der Ursachen.

Die Republikanische Partei hat bei den jüngsten Zwischenwahlen in den USA deutliche Einbußen hinnehmen müssen, was zu scharfer innerparteilicher Kritik führt. Der frühere Präsidentschaftskandidat Mitt Romney nannte schlechte Ansätze und mangelnden Charakter als Hauptursachen für die schlechte Politik. Er warf der Regierung impulsive Kriegsdrohungen gegen den Iran, Korruption und Instrumentalisierung der Justiz vor. Gleichzeitig verteidigte Präsident Donald Trump seinen Verteidigungsminister Pete Hegseth gegen Forderungen nach dessen Ablösung. Romney und Senator Ted Cruz sehen historische Fehler in der Strategie ihrer Partei, die nun Folgen haben.

Kritik von Romney an Trump-Regierungspolitik

Mitt Romney, der unter anderem Gouverneur von Massachusetts und Senator für Utah war, übte in einem sozialen Medien Beitrag heftige Kritik an der aktuellen Lage. Er führte aus, dass schlechte politische Ansätze und ein schlechter Charakter zu schlechter Politik führen. Zu den von ihm benannten Fehlern zählt ein impulsiver Krieg gegen den Iran, pauschale Begnadigungen und eine offensichtliche Korruption. Zudem monierte Romney die Instrumentalisierung der Justiz und die Brutalität der Einwanderungsbehörde ICE. Er bemängelte zudem einen gewaltigen Schuldenberg und das Verschleiern der Affäre um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Romney kritisierte auch die Preisgabe von Verbündeten und einen allzu nachsichtigen Umgang mit Feinden. Er hoffe auf eine Kurskorrektur zum Wohle des Landes, erklärte der 2012 gegen Barack Obama verlorene Präsidentschaftsbewerber.

Also read Wi-Fi steht nicht für „Wireless Fidelity' – die wahre Bedeutung überrascht die meisten

Ted Cruz warnt vor historischen Versäumnissen

Der republikanische US-Senator Ted Cruz sah in der Wahlniederlage eine Abstrafung historischen Ausmaßes, die an die Zeit um Watergate erinnere. Cruz sagte aus der Plattform X heraus, dass zu viele republikanische Politiker die wirtschaftlichen Sorgen und die Not vieler Amerikaner nicht verstanden oder sich nicht dafür interessiert hätten. Als Belege für die verschlechterte Lage nannte er hohe Benzinpreise, eine zunehmende Zahl von Zwangsversteigerungen und Fahrzeugpfändungen sowie eine Rekordzahl von Menschen, die jede Woche Blutplasma spendeten. Die wirtschaftliche Lage vieler Menschen habe sich bereits vor der Wahl deutlich verschlechtert. Cruz forderte die Partei auf, diese Ignoranz gegenüber den wirtschaftlichen Nöten der Wähler endlich zu hinterfragen, um zukünftige Niederlagen zu vermeiden.

Donald Trump schützt Pete Hegseth trotz Druck

Trotz der schweren Niederlage der Republikaner bei den Kongresswahlen hat US-Präsident Donald Trump sich öffentlich hinter Verteidigungsminister Pete Hegseth gestellt. Als Journalisten am Mittwoch fragten, ob er eine Ablösung Hegseths erwäge, antwortete Trump direkt: Nein, ich denke, er macht einen sehr guten Job. Hegseth gilt als maßgeblicher Befürworter des Kriegs gegen den Iran, ein Thema, das Trump in einem früheren Interview als Mitverursacher der Verluste承认 hatte. Dennoch bleibt Trump bei seiner Unterstützung. Doch Insider warnen, dass jemand für die Wahlniederlage verantwortlich gemacht werden muss. Ein Berater Trumps sagte, Hegseth könnte auf der Abschussliste stehen, aber das Opfer sei nicht Trump, sondern ein anderer hoher Beamter.

Advertisement

Trump verteidigt eigene Wahlkampfreden

Auch Donald Trumps eigene Rhetorik während des Wahlkampfs steht in der Kritik. Er verteidigte seine Rede am Vorabend der Wahl am Lincoln Memorial Reflecting Pool. Auf die Frage, ob er es bereue, sich in seinem letzten Appell an die Wähler auf ein problematisches Renovierungsprojekt konzentriert zu haben, obwohl die Wähler vor allem die Sorge um ihre Finanzen umtrieb, ging er nicht direkt ein. Stattdessen ließ er sich bei einem Rundgang über die Baustelle seines Ballsaal-Projekts im Weißen Haus ausführlich über Rohrleitungen und die Farbe des Beckens aus. Er erklärte, er habe gehört, es war eine sehr gute Rede, die großartige Kritiken bekommen habe. Diese Abwägung von Sachthemen gegen eigene Bauprojekte zeigt die Priorisierung des Präsidenten in der Nachbereinigung.

Demokraten und lokale Sieger feiern Wandel

Die Demokratische Partei sieht in der Welle der Erfolge den Wunsch der Amerikaner nach einem Wandel, den sie in ihren Geldbörsen spüren können. New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani, der in seiner Aussage als demokratischer Sprecher genannt wird, bezeichnete die Siege als wahres Abbild dessen, was das amerikanische Volk will. Er sagte, die vergangene Nacht habe gezeigt, dass arbeitende Menschen die Mehrheit sind, ob man von Austin, Ann Arbor oder Astoria spreche. Es sei ein neuer Morgen in Amerika, an dem die Politik arbeitenden Menschen Würde ins Leben bringen müsse. Auf die Frage, ob linke Demokraten auf weitergehende Veränderungen dringen sollten, rief Mamdani: Fuß aufs Gas. Überall im Land wählten die Menschen eine Politik, die etwas bedeute. Diese Sichtweise kontrastiert stark mit der internen Krise der Republikaner.

Abdul El-Sayed siegt gegen dämonisierende Kampagne

Der Sieger der Senatswahl im US-Bundesstaat Michigan, Abdul El-Sayed, betrachtet seinen Erfolg gegen den Republikaner Mike Rogers als Absage der Wähler an einen hasserfüllten und gehässigen Wahlkampf. El-Sayed sagte der Nachrichtenagentur AP am Mittwoch, die Wähler hätten sich nicht auf die Versuche der Republikaner eingelassen, ihn während des gesamten Wahlkampfs zu dämonisieren, weil er Muslim und Ägypter sei. Diese Kampagne habe zu den Sachthemen nichts zu sagen gehabt und nur auf seinen Namen und sein Gesicht zeigen wollen. Die Menschen in Michigan hätten das zurückgewiesen. Jeder einzelne Bezirk habe sich dagegen gestemmt. El-Sayed sah seinen Sieg als Bestätigung, dass Identitätskriege keine nachhaltige Strategie mehr sind, während wirtschaftliche Themen im Vordergrund stehen müssen.