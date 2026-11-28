Die Börsen sind am Wochenende geschlossen. Nach dem starken Wochenschluss sind seit Freitagabend vor allem Meldungen zu Öl, Frankreich, Citigroup und Krypto dazugekommen. Öl ging am Freitag etwas leichter aus dem Handel. Brent schloss laut FirstSquawk 1,17 % tiefer bei 95,44 Dollar, WTI 0,72 % tiefer bei 83,08 Dollar.

Die Börsen sind am Wochenende geschlossen. Nach dem starken Wochenschluss sind seit Freitagabend vor allem Meldungen zu Öl, Frankreich, Citigroup und Krypto dazugekommen. Öl ging am Freitag etwas leichter aus dem Handel.

Brent schloss laut FirstSquawk 1,17 % tiefer bei 95,44 Dollar, WTI 0,72 % tiefer bei 83,08 Dollar. Geopolitisch bleibt es unruhig: Laut OSINTtechnical haben ukrainische Drohnen in der Nacht die Raffinerie Nowoschachtinsk getroffen, zum zweiten Mal in dieser Woche, und am Morgen eine Rohöl-Pumpstation in Samara in Brand gesetzt. Kiew schlägt eine Waffenruhe im Schwarzen Meer vor. Russland will laut dem ukrainischen Außenminister die Angriffe auf Ölanlagen stoppen, Kiew will das aber nur mit einer vollständigen Waffenruhe.

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Vor dem Jemen meldet UKMTO, dass Bewaffnete rund 64 Seemeilen südwestlich von Balhaf einen Frachter geentert und das Kommando übernommen haben. Offen ist, ob Öl zum Wochenstart wieder einen Risikoaufschlag bekommt. S&P hat am Freitagabend den Ausblick für Frankreich auf negativ gesenkt, das Rating bleibt bei A+. Die Gründe sind steigende Schulden, schwaches Wachstum und die Sorge, dass die politische Zersplitterung auch nach der Wahl 2027 bleibt.