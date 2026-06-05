Mittelaltertreiben auf Rittergut Kruse trotzt dem Regen

Trotz des regnerischen Wetters lockte das viertägige Mittelalterfest auf dem Rittergut Kruse zahlreiche Besucher an. Höhepunkte waren die Auftritte von Herrn Blüterich, dem Drachen Fangdorn und dem Duo Dreist. Eine Vorstellung von Mandshur Tengri musste wegen eines Schauers unterbrochen werden, wurde aber fortgesetzt.

Trotz des unbeständigen Wetters lockte das viertägige Mittelaltertreiben auf dem Rittergut Kruse zahlreiche Besucher an. Viele Feiertagsausflügler ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, in die Welt des Annoland s einzutauchen und das bunte Treiben zu genießen.

Die Organisatoren hatten ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das von Ritterkämpfen über Gaukler bis hin zu historischen Handwerksvorführungen reichte. Besonders beliebt waren die Auftritte von Herrn Blüterich und dem letzten lebenden Drachen Fangdorn, die bei Groß und Klein für Begeisterung sorgten. Auch der Markt mit seinen zahlreichen Ständen, an denen kunsthandwerkliche Erzeugnisse und mittelalterliche Speisen angeboten wurden, zog die Besucher in seinen Bann. Die Stimmung war ausgelassen, und das trotz der nicht optimalen Wetterlage, die immer wieder für kurze Regenschauer sorgte.

Die 15.30-Uhr-Vorstellung von Mandshur Tengri musste aufgrund des Regens unterbrochen werden. Die Zuschauer holten ihre Regenschirme hervor und suchten Schutz unter den überdachten Bereichen, während die Künstler eine kurze Pause einlegten. Sobald der Schauer vorbei war, ging die Show jedoch weiter und das Publikum belohnte die Darbietung mit kräftigem Applaus. Neben den spektakulären Vorführungen gab es auch musikalische Unterhaltung.

Felix Morkes, der in diesem Jahr nicht nur als Marktmeister und Gastgeber Otto der III. , Graf von Ravensberg, fungierte, trat zudem mit seinen Musikerkollegen des Duos Dreist auf. Ihre Klänge erfüllten den gesamten Burghof und sorgten für eine besondere Atmosphäre. Trotz der widrigen Wetterbedingungen ließen sich die Feiertagsausflügler ihren Besuch im Annoland nicht vermiesen.

Sie schlenderten zwischen den Buden umher, probierten Met und Braten und lauschten den Geschichten der fahrenden Sänger. Für die Kinder gab es Mitmachaktionen und das Streicheln von Eseln und Ziegen. Die Veranstalter zogen ein positives Fazit: Die Zahl der Besucher war erfreulich hoch, und die meisten Gäste zeigten sich begeistert von der authentischen Darbietung des mittelalterlichen Lebens. Auch wenn der Wettergott nicht immer mitspielte, so bewies das Publikum doch Durchhaltevermögen und feierte fröhlich bis in die Abendstunden hinein.

Das Rittergut Kruse verwandelte sich so in eine Zeitkapsel, die die Gäste für ein paar Tage dem Alltag entfliehen ließ





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