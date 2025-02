Mittelbrandenburgische Sparkasse meldet Wachstum trotz Herausforderungen im Jahr 2024

Die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) berichtet von einem positiven Geschäftsjahr 2024, trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Die Bilanz zeigt höhere Ergebnisse, ein starkes Wachstum der Einlagen und eine positive Entwicklung im Kreditgeschäft.

Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds und gestiegener Kosten war das Jahr 2024 für die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) ein Wachstum Jahr. Die Bilanz , die die größte Sparkasse Ostdeutschlands am Donnerstag in Potsdam veröffentlicht wurde, weist höhere Ergebnisse, mehr Kundenkredite und ein Plus bei der privaten Wohnungsbaufinanzierung aus. Der Einlagen bestand der MBS überstieg erstmals knapp die 14-Mrd.-Euro-Marke.

Mit einem Plus von 4% konnte die Sparkasse die Einbußen bei den Kundeneinlagen im Vorjahr mehr als ausgleichen. Vorstandsvorsitzender Andreas Schulz begründete dies unter anderem mit einem höheren verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte, aber auch mit einem klassischen Krisenverhalten: Angesichts der unsicheren Lage werde Geld eher auf die hohe Kante gelegt und nicht ausgegeben. Schulz zeigte sich bei der Bilanzvorlage zufrieden, dass sowohl der Zinsüberschuss auf 290 (i.V. 262) Millionen Euro als auch der Provisionsüberschuss auf 106 (95) Millionen Euro deutlich zulegten. Dies überkompensierte die höheren Personal- und IT-Kosten und ließ das Betriebsergebnis vor Bewertung um 15% auf 218 Millionen Euro steigen. Zur Ergebnissteigerung trug nach Angaben von Schulz auch die „ausgesprochen gute Entwicklung“ der Weberbank aus Berlin bei, die ihre Assets under Management um 1 Milliarde Euro auf jetzt fast 8,5 Milliarden Euro erhöhen konnte. In Kooperation mit der 100-prozentigen Tochter bietet die MBS ihren Kunden auch Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung, insbesondere für die Private-Banking-Kunden. Die Weberbank arbeitet insgesamt mit fast 40 Sparkassen zusammen. Deutlich geringer fiel das Bewertungsergebnis im Wertpapiergeschäft aus: Nach den außergewöhnlich hohen 274 Millionen Euro im Jahr 2023 gab es im vergangenen Jahr Zuschreibungen von 58 Millionen Euro. Im Kreditgeschäft wurde ein Bewertungsergebnis von 4 Millionen Euro erzielt. Im Jahr zuvor waren noch Abschreibungen von 25 Millionen Euro fällig geworden. Die Risikovorsorge wird um 192 Millionen aufgestockt, was deutlich weniger ist als noch 2023. Die Mittelbrandenburgische gehört zu den substanzstärksten deutschen Sparkassen mit einer Kernkapitalquote von mittlerweile 25,4 (22,6)% vor Thesaurierung. Nach den Worten von Schulz werden die neuen Belastungen durch Basel Ill aber 2 bis 2,5 Prozentpunkte bei der Kernkapitalquote kosten. Der Bestand an Kundenkrediten wuchs 2024 nicht mehr so stark wie in den Vorjahren und erreichte 6,71 (6,67) Milliarden Euro. Schwierig verlief das Firmenkundengeschäft aufgrund der Investitionszurückhaltung. Die Kreditzusagen fielen zwar 13% höher aus als zuletzt. Der Kreditbestand der Unternehmen und Selbstständigen verringerte sich aber um 4% auf knapp 2,6 Milliarden Euro. Einen nennenswerten Abschreibungsbedarf bei den Firmenkrediten hat es bislang nicht gegeben. Der Bestand an der wichtigen Wohnungsbaufinanzierung legte trotz deutlich geringerer Neuzusagen um 4,6% zu. Über 80% des Neugeschäfts entfielen auf den Kauf von Bestandsimmobilien. Neubauten machten nur 15% dieses Geschäfts aus. Nach Einschätzung der MBS bleibt die Lage am Bau zwar vorerst herausfordernd. „Lassen wir Büro-Immobilien außer Acht, liegt das Schlimmste allerdings hinter uns.“ Bei Konten hat die MBS in ihrem Geschäftsgebiet einen Marktanteil von gut 45%. Bei der Wohnungsfinanzierung ist er laut Schulz nicht so hoch





