Mitteldeutscher BC gewinnt erstmals den deutschen Basketball-Pokal

Der Mitteldeutsche BC aus Weißenfels hat zum ersten Mal den deutschen Basketball-Pokal gewonnen. Nach einem überraschenden Halbfinale-Sieg gegen Bayern München besiegte der MBC die Bamberg Baskets im Finale.

Der Mitteldeutsche BC feierte am vergangenen Wochenende einen historischen Erfolg, indem er zum ersten Mal den deutschen Basketball -Pokal gewann. Im Rahmen des Top Four Events nutzte das Team aus Weißenfels seinen Heimvorteil und besiegte die Bamberg Baskets im Finale mit 97:87 (50:39). Der Weg zum Titel war geprägt von Überraschungen. Im Halbfinale setzte sich der MBC am Samstag überraschend gegen den Topfavoriten Bayern München mit 95:93 durch und beendete den Traum der Bayern um den Pokal.

Im zweiten Halbfinale hatten die Bamberg Baskets die Skyliners Frankfurt mit 76:63 besiegt. Im Finale verpassten die Franken ihren insgesamt siebten Pokalsieg. Für den MBC ist dies der größte Erfolg seit dem Triumph im Europe Cup vor 21 Jahren. Die Gastgeber hatten die Partie von Anfang an im Griff und lag stets vorn. Angeführt von Martin Breunig, der bereits gegen die Bayern den entscheidenden Wurf verwandelte und für die Sensation sorgte, dominierten die Weißenfelser. Bamberg unterliefen zu viele leichte Fehler. Michael Devoe war mit 27 Punkten bester Werfer des Finales





