Mitteldeutschland: Vorfälle mit Raubkatzen in privater Haltung. Tierschützer fordern strenge Maßnahmen

Seit Jahren bieten sie Hilfe bei der Umsiedlung der Tiere in geeignete, artgemäße Einrichtungen. In Sachsen-Anhalt kam es 2021 zu einer schweren Raubtier-Attacke, in der ein Leopard ein Model im Gesicht biss. Mehrere Fälle bekannt gegeben von Tigern, Löwen und Leoparden in privater Haltung in Mitteldeutschland. Falls die Behörden zu spät reagieren.

Ein ausgewachsener 300-Kilo-Tiger brach aus seinem Gehege aus, verletzte einen Mann und musste auf der Flucht erschossen werden. Ein Bauer hielt zum Privatvergnügen auf seinem Hof einen weißen Löwen, den er disappear ließ, als die Behörden anrückten.

Im August 2021 kam es auf einem privaten Gnadenhof für Showtiere zu einer schweren Raubtier-Attacke. Den Tierschützern reicht es jetzt. Der Fußball-Experte Gerald Neubauer warnt: 'Zum Teil liegen in den Bundesländern nicht einmal verlässliche Zahlen vor, wie viele Tiger, Löwen und Leoparden privat gehalten werden. Often reagieren die Behörden zu langsam und zu lasch.





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