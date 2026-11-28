Entdecken Sie die Mittelerde-Decke mit der Karte von Tolkien für knapp 45 Euro bei Elbenwald. Maschinell waschbar und 180 x 220 cm groß.

Der Online-Shop Elbenwald bietet aktuell eine besonders attraktive Kuscheldecke an, die die fiktive Welt von J.R.R. Tolkien in die eigenen vier Wände holt. Diese XXL-Decke dient als ideales Accessoire für Fans der Buchreihe "Herr der Ringe" und ermöglicht ein immersives Ambiente. Sie vereint die Funktion einer wärmenden Tagesdecke mit einem detaillierten grafischen Design, das auf dem Sofa oder im Bett platziert wird.

Detaillierte Abbildung der fiktiven Karte

Die Decke zeigt eine präzise und detaillierte Darstellung der Landkarte von Mittelerde. Auf dem Stoff sind zahlreiche berühmte Schauplätze aus den Werken des Autors sichtbar. Zu den markanten Bereichen gehören das grüne Auenland, der Schicksalsberg in Mordor sowie Bruchtal. Diese geografischen Darstellungen erlauben es den Besitzern, die Reise der Gefährten visuell nachzuvollziehen.

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Das Design übersetzt die abenteuerliche Welt der Tolkien-Helden in ein dekoratives Element für das Wohnzimmer. Die farbliche Gestaltung erinnert an die klassischen Kartenbücher und bietet einen hohen Wiedererkennungswert. Es handelt sich hierbei um eine Kombination aus praktischer Heimtextilie und Sammlerstück, das sowohl zur Dekoration als auch zum Wärmen dient.

Spezifikationen und Pflege der Textilie

Was die Maße betrifft, misst die Decke exakt 180 Zentimeter in der Breite und 220 Zentimeter in der Länge. Diese Abmessung bietet genügend Fläche, um sich auch als große Person vollständig einzuwickeln. Selbst wenn sie auf dem Sofa ausgebreitet wird, fungiert sie als dekorativer Blickfang im Raum. Die Textur ist darauf ausgelegt, wohlig-warme Gefühle während der kühleren Jahreszeiten zu erzeugen.

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In puncto Pflege ist das Produkt als maschinenwaschbar bei 30 Grad Celsius gekennzeichnet. Dies macht die Decke pflegeleicht und erlaubt eine regelmäßige Reinigung ohne Schäden am Material. Kundenrezensionen bestätigen die einfache Handhabung und die gute Qualität der Verarbeitung. Der Kaufprozess wird zudem als schnell und problemlos beschrieben.

Preisinformationen und Verfügbarkeit

Im Shop von Elbenwald ist die Mittelerde-Decke derzeit für knapp 45 Euro erhältlich. Dieser Preis positioniert das Produkt als erschwingliches Geschenk für Tolkien-Fans oder als Selbstbelohnung. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird von Käufern als sehr positiv bewertet. Es bietet eine praktische Ergänzung für jede Fan-Sammlung zum fairen Kostenpunkt.

Geschenkidee und Saisonaler Nutzen

Die Decke eignet sich hervorragend als Geschenkidee für Geburtstage oder Feiertage. Sie macht sowohl Freunden als auch Familienmitgliedern eine Freude, die sich für die Fantasy-Welt interessieren. Zudem dient sie als willkommene Unterstützung für den Herbst und den Winter. Sie bietet flauschige Wärme und stilvolles Eintauchen in die Literatur.