Mittelfeld-Noten: Die besten und schlechtesten Spieler des FCN

Im zweiten Teil des großen BILD-Saisonzeugnisses gibt es die Noten für die Mittelfeldspieler des FCN. Die größte Leistungsdichte ist wieder auffällig, aber es gibt auch einige Spieler, die noch Luft nach oben haben. Die Noten sind ein wichtiger Teil des Saisonzeugnisses und geben Aufschluss über die Leistungen der Spieler.

Die größte Leistungsdichte . Im zweiten Teil des großen BILD- Saisonzeugnis ses gibt es die Noten für die Mittelfeldspieler . Der FCN hat in der Saison 2022/2023 einige Mittelfeldspieler mit herausragenden Leistungen hervorgebracht.

Julian Justvan war mit sieben Toren und acht Vorlagen in den Statistiken wieder auffällig, tauchte aber auch in einigen Spielen als Führungsspieler komplett ab. Finn Ole Becker war bis auf eine Schwächephase in der Rückrunde gesetzt und hat drei Tore und vier Vorlagen erzielt. Rafael Lubach war in der Hinrunde zu den Besten beim FCN, aber in der Rückrunde hatte er seine erste Karrierekrise.

Adam Markhiev war mit seiner Laufleistung, Zweikampfstärke und Passquote top und ist der klare Boss im Club-Mittelfeld. Tom Baack zeigte im ersten Halbjahr extreme Anpassungsprobleme, aber in der Rückrunde erarbeitete er sich dank Lauf- und Zweikampfstärke einen Stammplatz. Rabby Nzingoula fügte sich gut in den Team und würde gern bleiben, aber die Kaufoption über vier Millionen Euro ist dem Club zu teuer.

Javier Fernandez war ein wesentlicher Faktor für den starken Saisonendspurt und Marko Soldic wurde zum jüngsten FCN-Spieler aller Zeiten. Der FCN hat mit der Verlängerung des Vertrags von Marko Soldic einen Vertrags-Coup gelandet.





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