Die NRW.Bank passt ihre Förderrichtlinien an und macht Resilienz zum neuen Schwerpunkt. Gabriela Pantring erklärt im Interview, warum der Mittelstand jetzt von Rüstungsbudgets profitiert, ohne den Klimaschutz zu vernachlässigen.

Statt in Klimaschutz zu investieren, interessiert sich der deutsche Mittelstand heute viel mehr dafür, wie er von steigenden Rüstung sbudgets profitieren kann. Die NRW. Bank hat darauf reagiert und aus der Ausnahme in ihren Nachhaltigkeitsrichtlinien die Regel gemacht.

Resilienz heißt das neue Schlagwort im Fördergeschäft, erläutert Gabriela Pantring, Chefin der NRW. Bank, im Interview der Börsen-Zeitung. Pantring betont, dass die Bank die Förderrichtlinien angepasst hat, um Unternehmen zu unterstützen, die in sicherheitsrelevante Bereiche investieren. Bisher war dies nur eine Ausnahme, nun wird es zum regulären Bestandteil.

Diese Entwicklung spiegelt die veränderte geopolitische Lage wider. Der Mittelstand sucht nach neuen Geschäftsfeldern, und die Rüstungsindustrie bietet aufgrund der erhöhten Verteidigungsausgaben vieler Länder attraktive Perspektiven. Gleichzeitig darf der Klimaschutz nicht vernachlässigt werden. Die NRW.

Bank versucht, beide Ziele zu vereinbaren, indem sie Projekte fördert, die sowohl die Resilienz als auch die Nachhaltigkeit stärken. Kritiker befürchten jedoch, dass die Fokussierung auf Rüstung die ohnehin knappen Mittel für den Klimaschutz weiter reduziert. Die Bank argumentiert dagegen, dass Resilienz und Nachhaltigkeit sich ergänzen. Eine widerstandsfähige Wirtschaft sei die Grundlage für langfristige Klimainvestitionen.

Das Förderprogramm umfasst nun auch Maßnahmen zur Cybersicherheit und zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Unternehmen können zinsgünstige Darlehen für Investitionen in diese Bereiche erhalten. Die Nachfrage ist laut Pantring bereits hoch. Viele mittelständische Firmen sehen in der Rüstungskonjunktur eine Chance, ihre Abhängigkeit von traditionellen Industrien zu verringern.

Allerdings mahnen Experten zur Vorsicht: Ein zu starker Schwenk könnte zu neuen Abhängigkeiten führen. Die NRW. Bank will daher einen ausgewogenen Ansatz verfolgen. Das neue Schlagwort Resilienz steht für die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sich anzupassen.

Dies sei wichtiger denn je, so Pantring. Die Bank wird in den kommenden Monaten weitere Details zu den Fördermöglichkeiten bekannt geben. Das Interview mit Gabriela Pantring in der Börsen-Zeitung bietet einen tiefen Einblick in die strategische Neuausrichtung der NRW. Bank.

Es zeigt, wie Förderbanken auf aktuelle Herausforderungen reagieren und welche Rolle sie bei der Transformation der Wirtschaft spielen. Der Mittelstand steht vor großen Veränderungen, und die NRW. Bank positioniert sich als Partner für diese Herausforderungen. Ob dieser Kurs aufgeht, wird sich in den nächsten Jahren zeigen.

Fest steht, dass die Diskussion um die Prioritätensetzung zwischen Klimaschutz und Verteidigung weitergehen wird. Die NRW. Bank hat mit ihrem Schritt einen wichtigen Impuls gesetzt. Zusätzlich plant die Bank, verstärkt in die Beratung von Unternehmen zu investieren, um sie bei der Identifizierung von Resilienzpotenzialen zu unterstützen.

Die Mittelstandsinitiative der NRW. Bank soll ab dem nächsten Quartal neue Online-Tools bereitstellen, die Firmen eine schnelle Analyse ihrer Widerstandsfähigkeit ermöglichen. Diese Tools bewerten sowohl Risiken in der Lieferkette als auch die Abhängigkeit von bestimmten Märkten. Die Resonanz im Mittelstand ist positiv; viele Unternehmen sehen darin eine Gelegenheit, ihre Geschäftsmodelle zukunftssicher zu machen.

Die NRW. Bank betont, dass es nicht um eine Abkehr vom Klimaschutz geht, sondern um eine zeitgemäße Ergänzung. Dennoch bleibt die Debatte kontrovers. Umweltverbände kritisieren die Neuausrichtung als falsches Signal in Zeiten der Klimakrise.

Sie fordern, dass die Bank stärker in erneuerbare Energien und Energieeffizienz investieren solle. Die NRW. Bank entgegnet, dass Resilienzmaßnahmen wie der Ausbau dezentraler Energieversorgung ebenfalls zum Klimaschutz beitragen. So könnten Unternehmen durch eigene Solaranlagen und Batteriespeicher ihre Unabhängigkeit erhöhen und gleichzeitig CO2 einsparen.

Diese Synergien sollen in den neuen Förderprogrammen besonders berücksichtigt werden. Die Bank verspricht, die Kriterien transparent zu gestalten und regelmäßig zu evaluieren. Damit will sie sicherstellen, dass die Mittel effektiv eingesetzt werden. Der gesamte Prozess wird von einem wissenschaftlichen Beirat begleitet.

Die ersten Anträge auf Förderung sind bereits eingegangen, und die Bearbeitung läuft auf Hochtouren. Gabriela Pantring zeigt sich zuversichtlich, dass die neue Strategie den Mittelstand stärken und gleichzeitig die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft unterstützen wird. Die nächsten Monate werden zeigen, ob dieser Balanceakt gelingt





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