Nach dem torlosen Unentschieden gegen den SC Verl hat Drittligist Preußen Münster am Sonntag Trainer Thomas Wörle entlassen.

Nach dem torlosen Unentschieden gegen den SC Verl hat Fußball-Drittligist Preußen Münster am Sonntag Trainer Thomas Wörle entlassen. Wie der Verein am Vormittag mitteilte, wurden der 44-Jährige und sein Co-Trainer Maximilian Knauer mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Der Zweitliga-Absteiger steht mit mit 16 Punkten aus 15 Spielen auf Tabellenplatz 16 und damit kurz vor den Abstiegsrängen. Von den 15 Partien konnte Münster - trotz eines guten Saisonstarts mit zehn Punkten aus den ersten fünf Spielen - insgesamt nur vier gewinnen. Am Samstag war das Team nicht über ein 0:0 gegen den SC Verl hinausgekommen.

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"Wir haben trotz unterschiedlicher Maßnahmen und Ansätze in den vergangenen Wochen nicht die Überzeugung, dass wir in dieser Konstellation zeitnah zu stabilen Leistungen und Ergebnissen kommen" "Die Entwicklung seit dem guten Saisonstart ist alles andere als zufriedenstellend, deshalb handeln wir jetzt". Schon vor dem Verl-Spiel hatten die Preußen drei Liga-Niederlagen in Folge kassiert. Nach dem 0:0 gegen Verl hatte es von vielen Münster-Fans Pfiffe für die Leistung ihrer Mannschaft gegeben.