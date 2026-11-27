So günstig wie bei MediaMarkt gibt's die PS5 nirgendwo. Während der GTA-6-Hype für Wucherpreise sorgt, zahlt man am Black Friday unter UVP. #werbung

Der GTA-6-Hype treibt die Preise der PS5 immer höher. Die Sony-Konsole ist praktisch überall ausverkauft oder wird nur mit dickem Aufschlag angeboten. Die Situation erinnert an die ersten beiden Jahre nach dem Release der PlayStation 5, als man sich ebenfalls glücklich schätzen konnte, überhaupt eine Konsole zum regulären Preis zu ergattern.

Dass wir sechs Jahre nach dem Marktstart noch einmal solche Zustände erleben würden, hätten wohl die wenigsten gedacht. Während sich die Händler beim Black Friday in vielen Produktkategorien mit Rabatten gegenseitig unterbieten, wäre man als potenzieller PS5-Käufer derzeit schon froh, nicht draufzahlen zu müssen. Und genau das ermöglicht MediaMarkt am heutigen „echten“ Black Friday -Man sollte sich bei Interesse aber beeilen.

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Angesichts der enormen Nachfrage nach der Konsole und des bevorstehenden Weihnachtsgeschäfts dürfte sich die Verfügbarkeit so schnell nicht nachhaltig verbessern. So günstig wie bei MediaMarkt findet man die PS5 gerade nirgendwo. Wer keine Lust hat, Wucherpreise für die PS5 zu bezahlen, der ist bei seinem MediaMarkt vor Ort an der richtigen Adresse. Denn dort kann man am Black Friday diewas exakt dem derzeitigen rabattierten MediaMarkt-Preis für den Sony Dualsense Wireless entspricht.