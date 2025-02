Mitten in ...: Zwischen Euphorie, Freiheit und verpassten Bahnhöfen

Die Kolumne „Mitten in …“ beleuchtet verschiedene Momente im Leben der Menschen. Von der Ankunft syrischer Heimkehrer in Damaskus, die über den Wolken ihr neues Syrien suchen, bis zum Wahlkampf in Deutschland, wo die FDP für Freiheit und Wirtschaftskraft eintritt. Ein letzter Abschnitt schildert den verpassten Bahnhof für einen ICE-Passagier, der durch die Kommunikationsprobleme der Bahn Mitarbeiter in einer kleinen, aber unerwarteten Kuriosität landet.

Der Flug von Amman nach Damaskus dauert keine Stunde. Kaum hat das Flugzeug abgehoben, setzt es wieder zum Sinkflug an. Nach dem Sturz des Diktators Baschar al-Assad steuert kaum eine Handvoll Airlines Syrien an. Jedes Mal bringen sie Heimkehrer mit, auch diesmal. Der Gesang beginnt in der Economy: „Trag den Kopf hoch, du bist ein freier Syrer!“, schmettert erst einer, dann die anderen.

Es folgen: „Eins, eins, eins, das syrische Volk ist eins!“ Und schließlich – „Takbir!“ – die Aufforderung zum Gotteslob und als Antwort ein donnerndes dreifaches „Allahu akbar!“ Längst hat die Businessklasse eingestimmt. Eine Passagierin klettert über die Sitze und steht im Gang. Die Flugbegleiterin filmt. Alle lächeln. Als die Räder die Landebahn berühren, explodiert die Kabine. Jubel, Triller, Applaus. Wo das neue Syrien zu finden ist? Auf jeden Fall über den Wolken.In Deutschland und Bayern läuft der Wahlkampf. Am Infostand der FDP in Eglharting sucht der Landesvorsitzende Martin Hagen den Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern. Sein großes Thema: die Freiheit. „Freiheit schützen. Wirtschaft stärken“, steht auf dem Plakat, das den Supermarktbesuchern sofort auffallen muss. Es ist Samstag, die Menschen gehen ihren Einkaufsroutinen nach. Kaum jemand hat Zeit stehenzubleiben. Bald bildet sich dennoch eine kleine Menschentraube auf dem Parkplatz. Fasziniert, fast schon verträumt hören sie dem Mann zu, der grenzenlose Freiheit verspricht, Ängste und Sorgen nehmen will. Der Straßenmusiker mit der Gitarre und dem wilden Haar singt „Über den Wolken“ von Reinhard Mey. Große Sehnsucht liegt in der Kunst. Und das andere: plötzlich nichtig und klein.Im ICE kurz vor Stuttgart: Der Bahnhof darf nicht angefahren werden wegen Polizeieinsatz. Na gut, nichts Wildes, es gibt ja noch Esslingen, dort will der Zug „ersatzweise“ halten. In einer Abfolge von erstaunlich gut vernehmbaren Ansagen auf Deutsch und Englisch wird der ICE einmal gründlich durchinformiert, damit den Planwechsel auch die letzte arme Fahrgastseele mitkriegt, die nach Stuttgart muss. Doch die sorgsame Kommunikation der DB-Mitarbeiter lässt leider eine Person außen vor – unter anderen Umständen ein eher kosmetischer Fehler. Als der Zug zum Stehen kommt, allerdings nicht am Gleis in Esslingen, sondern laut GPS recht außerplanmäßig ein Stück weiter, gibt eine reuige Stimme per Durchsage bekannt: Der Zug habe den Ersatzbahnhof verpasst. „Unser Lokführer wusste nicht, dass er in Esslingen halten sollte.





