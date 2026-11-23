FCN-Verteidiger Styopa Mkrtchyan zeigte nach seiner Rückkehr schwache Stats gegen Eintracht Braunschweig. Kritische Fragen zur 800.000-Euro-Transfer Summe.

Die Rückkehr von Styopa Mkrtchyan ins Aufstellungstabelle des FC Nürnberg verlief am vergangenen Wochenende alles andere als überzeugend. Der 23-jährige Innenverteidiger stand gegen Eintracht Braunschweig von der ersten Minute an auf dem Platz, da der verletzte Abwehrchef Fynn Otto ausfiel. Trotz seiner Starterrolle konnte Mkrtchyan nicht überzeugen und trug maßgeblich zum 1:2-Auswärtssieg der Niedersachsen bei, indem er mehrere Fehler in der Defensive und im Spielaufbau beging.

Statistisch schwacher Auftritt in der Abwehr

Die individuellen Kennzahlen von Mkrtchyan waren ernüchternd. In nur 33 Prozent seiner Bodenzweikämpfe siegte der armenische Nationalspieler, in der Luft sogar nur in 25 Prozent der Fälle. Besonders schwerwiegend war ein ballverlust in kritischer Situation. Unmittelbar vor dem Ausgleichstreffer zum 1:1 ging Mkrtchyan unnötig in einen Dribbling-Angriff und verlor den Ball an den Gegenspieler Aaron Opoku. Trainer Miroslav Klose kommentierte die Szene klar und zeigte sich enttäuscht von diesem vermeidbaren Fehler.

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Hintergründe zur Verpflichtung und Verletzungsprobleme

Die Kritik an der Leistung ist umso lauter, wenn man den Preis für die Verpflichtung bedenkt. Für 800.000 Euro holte FCN den Spieler im letzten Winter von NK Osijek. Seitdem war er durch eine hartnäckige Adduktorenverletzung eingeschränkt, was ihn in der Rückrunde auf nur drei Einsätze beschränkte. Auch zu Beginn der aktuellen Saison warfen muskuläre Probleme ihn erneut zurück, bevor er in Cottbus als Joker ein Tor erzielte. Doch diese kurze Phase der Hoffnung war schnell wieder vorbei.

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Kritik an der Wertigkeit der Transferinvestition

Gegenüber der Presse und den Fans steigt der Druck auf den Verteidiger. Seine schwankenden Leistungen werden im Verein zunehmend kritisch gesehen. Viele Beobachter fragen sich, ob der FCN mit der hohen Ablösesumme das richtige Risiko eingegangen ist. Mkrtchyan muss nun deutlich aufzeigen, ob er den erhobenen Erwartungen gerecht wird und ob die 800.000 Euro eine sinnvolle Investition darstellten. Seine aktuelle Form rechtfertigt diesen Betrag vorerst nicht.

Ausblick auf das nächste Spiel gegen Heidenheim

Die Situation verschärft sich durch die anhaltende Verletzung von Fynn Otto. Da der Abwehrchef noch immer nicht einsatzfähig ist, könnte Mkrtchyan bereits am Freitag im Auswärtsspiel gegen den SSV Jahn Regensburg gefordert sein. Der Kampf um den Platz in der Startelf wird weiter anhalten. Trainer Miroslav Klose steht vor der Aufgabe, die Defensive zu stabilisieren, während Mkrtchyan unter großem Druck steht, seine Form wiederzufinden und seine Zukunft beim FCN zu sichern.