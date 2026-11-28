Thomas Müller und die Whitecaps stehen in der nächsten Runde der MLS-Playoffs. Das liegt auch an einer defensiven Heldentat kurz vor Schluss.

Thomas Müller und die Whitecaps stehen in der nächsten Runde der MLS-Playoffs. Das liegt auch an einer defensiven Heldentat kurz vor Schluss. Thomas Müller darf weiter vom MLS-Titel träumen.

Der Weltmeister von 2014 hat mit den Vancouver Whitecaps das Viertelfinale der MLS Cup Playoffs erreicht. Das Team aus Kanada gewann auch das zweite Duell der Best-of-Three-Serie bei Real Salt Lake mit 1:0 und entschied die Serie damit vorzeitig für sich. Den entscheidenden Treffer erzielte Emmanuel Sabbi in der 58. Minute.

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Müller stand in der Startelf und wurde nach 72 Minuten ausgewechselt. Bereits das erste Playoff-Spiel hatten die Whitecaps mit 2:0 gewonnen, sodass eine dritte Begegnung nicht mehr notwendig war. Zum Helden der Schlussphase avancierte jedoch die Vancouver-Defensive. In den letzten Minuten warf Real Salt Lake noch einmal alles nach vorne und drängte auf den Ausgleich.