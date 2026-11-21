Aktuelle MMORPG-Nachrichten: World of Warcraft ruft zur Legende auf, Final Fantasy XIV ist Game-Awards-Nominee und viele neue Spiele-Updates.

Die deutsche MMORPG-Szene blickt auf einen dynamischen Monatswechsel mit zahlreichen Ankündigungen und Updates zurück. Während Spieler in der Welt von Azeroth und Eorzea ihrevirtuellen Abenteuer fortsetzen, stehen gleichzeitig neue Release-Termine für Spin-offs auf der Agenda. Die wichtigsten Ereignisse dieser Woche umfassen die bevorstehenden Festlichkeiten zu den Jahrestagen etablierter Titel sowie spezifische Patch-Notes für eine Vielzahl von Online-Rollenspielen. Diese Änderungen betreffen sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger und prägen das aktuelle Landschaftsbild der Massively Multiplayer Online Games.

World of Warcraft Feiert Geburtstag und kündigt Spin-off an

World of Warcraft feiert vom 17. November bis zum 30. November seinen 22. Geburtstag mit einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm. Während dieser Zeit sind spezielle Belohnungen wie Boin für Erfahrungspunkte und Reputation sowie exklusive Händler verfügbar. Parallel dazu hat Blizzard Entertainment bekannt gegeben, dass am 2. Dezember 2026 der Titel "Ruf der Legenden" startet. Dabei handelt es sich um ein Action-RPG-Spinoff im Hades-Stil mit Soulslite-Elementen, das für einen begrenzten Zeitraum spielbar sein wird.

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Im Hauptspiel "World of Warcraft Forever" gibt es zudem Diskussionen über die Freischaltung neuer Gebiete. Obwohl das Spiel einige Regionen erweitert hat, bleiben einige Zonen weiterhin gesperrt. Blizzard bestätigt in einem aktuellen Podcast, dass das Problem der benötigten spezifischen Ausrüstung zur Passivierung dieser Zonen bekannt ist und man an einer Lösung arbeitet. Redakteur Benedict Grothaus weist darauf hin, dass "World of Warcraft Forever" in vielen Bereichen völlig neue Wege geht und damit Erwartungen von Veteranen verändert.

Final Fantasy XIV: Game-Awards-Nomierung und Spielerflucht

Final Fantasy XIV von Square Enix bleibt als einziges MMORPG bei den kommenden Game Awards nominiert. Das Spiel wird erneut in der Kategorie für das beste laufende Spiel berücksichtigt. Trotz dieser hohen Auszeichnungen und der langjährigen Erfolgsgeschichte gibt es unter der Community gemischte Gefühle. Redakteurin Sophia Weiß gibt offen zu, dass die letzten 2,5 Jahre an Content für sie enttäuschend waren. Sie überlegt ernsthaft, den aktuellen Content-Block für sieben Euro zu überspringen, um zum nächsten großen Update zu gelangen.

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Aktuelle Patch-Notes und Events im MMORPG-Überblick

Neben den großen Titeln verzeichnen zahlreiche andere MMORPGs wichtige Updates und Wartungen. Am 18. November erhielt Aion 2 ein neues Update, das unter anderem einen einfacheren Schwierigkeitsgrad für Ludra einführte. Am 4. Dezember findet der neue Brief des Produzenten LIVE statt, während sich Evercold auf Änderungen an der Charaktererstellung und -anpassung konzentriert. Elder Scrolls Online plant seine dritte Saison, die Anfang 2027 in die Region Winterfeste führen soll, wobei weitere Details bei einem Livestream im Januar folgen werden.

Am 19. November brachte Black Desert Online die Funktion zur Familien-Entsendung sowie Verbesserungen für Posten- und Eroberungskriege. Lost Ark startete am 17. November "Echoes of Thunder", das es Spielern vier Wochen lang ermöglicht, die extreme Variante vom Kazeros Raid Akt 3 zu bewältigen. Auch Throne and Liberty erhielt am selben Datum ein Update mit Änderungen an Waffenfähigkeiten, Fähigkeitskernen und neuen Tooltips für Erzboss-Kisten. Herr der Ringe Online veröffentlichte am 18. November das Update 50.2, das die Überlebensinstinkte-Fähigkeit "Den Gegner ködern" anpasst und mehrere Quests sowie Handwerke überarbeitet.

Weitere bemerkenswerte Änderungen betreffen RuneScape, das am 2. Dezember den neuen Adventure-Guide und die Remastered Journey für Neueinsteiger bringt. DC Universe Online startet vom 17. bis zum 30. November das Event "Wrath of the Worldkillers: Aftershock", bei dem man Supergirl und die Teen Titans hilft, Titans Bay vor den Diasporans zu schützen. MapleStory führt die Region Forgotten Hollow ein, während Eterspire mit "A World of Fungie" neue Quests und Grafikoptionen hinzufügt. Projekt: Gorgon konzentriert sich auf das Thanksgiving-Event und Neverwinter startete Sleeping Gods Lie.