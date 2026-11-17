Mo Dahoud spielt erstmals für Syrien nach seinem Wechsel vom DFB. Der Mittelfeldspieler gab bei der 0:3-Niederlage gegen Kuwait sein Debüt im Nationaltrikot.

Mo Dahoud hat am vergangenen Freitag sein Debüt für die syrische Nationalmannschaft gegeben. Der 30-jährige Mittelfeldspieler stand bei der 0:3-Niederlage gegen Kuwait in Kuwait City über die volle Spielzeit von 90 Minuten auf dem Platz. Damit beendet er eine lange Phase der Unsicherheit um seinen Verbandwechsel. Zuvor hatte der Profifußballer seine Karriere für die deutsche Auswahl beendet.

Debüt für Syrien nach jahrelanger Wartezeit

Der offizielle Einsatz für Syrien ist das Ergebnis eines komplexen Prozesses, der sich über Monate hinzog. Bereits im März 2024 stand der 199-fache Bundesliga-Spieler kurz vor dem Wechsel. Damals nahm er sogar an einem Trainingscamp der syrischen Auswahl teil. Doch kurz vor dem ersten eigentlichen Einsatz platzte die Einigung zwischen der Spielerseite und dem Verband. Offizieller Grund dafür waren Differenzen, die jedoch in der Folgezeit ausgeräumt wurden.

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Das Debüt bei der Partie in Kuwait City markiert somit das Ende dieser Wartezeit. Dahoud lief in der gesamten Spielzeit für das Team auf. Die Niederlage gegen Kuwait ist das aktuelle Ergebnis dieser ersten gemeinsamen Partie unter den neuen Vorzeichen. Der Erfolg des Wechselprozesses zeigt sich nun in der sportlichen Präsentation auf dem Feld.

Hintergrund zum Wechsel von Joachim Löw zu Syrien

Die sportliche Laufbahn von Mo Dahoud für Deutschland begann am 7. Oktober 2020. Damals debütierte er im Alter von 24 Jahren im Testspiel gegen die Türkei, das mit 3:3 endete. Unter Bundestrainer Joachim Löw, der heute 66 Jahre alt ist, spielte er bereits eine Rolle im Kader. Rund einen Monat später kam er beim 1:0-Sieg gegen Tschechien erneut zum Einsatz. Diese Spiele prägten seinen bisherigen internationalen Werdegang.

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Bevor er für die A-Nationalmannschaft auflief, absolvierte der Rechtsfuß 22 Spiele für die deutsche U21. Mit dieser Jugendauswahl wurde er im Jahr 2017 Europameister. Diese historischen Erfolge für Deutschland bleiben Teil seiner Biografie. Da er jedoch ausschließlich in Freundschaftsspielen für Deutschland spielte, war ein Verbandswechsel nach den FIFA-Regularien möglich. Dies war die grundlegende Voraussetzung für seine neue Richtung nach Syrien.

Personelle Daten und aktuelle Clubstation

Dahoud wurde im Jahr 1996 in der syrischen Stadt Amude geboren. Aufgrund seiner Geburt besaß er von Natur aus die syrische Staatsbürgerschaft. Diese doppelte Staatsangehörigkeit oder die Herkunft ermöglichten den Wechsel, als er bereits über dreißig Jahre alt war. Sein Vater war ebenfalls Nationalspieler, was die familiäre Bindung unterstreicht.

Seinen beruflichen Fokus hat der Spieler in den letzten Monaten verlagert. Seit Ende September läuft er für United FC in Dubai auf. Diese Clubstation bietet ihm die Möglichkeit, sich sportlich weiterzuentwickeln, während er seine neue nationale Aufgabe wahrnimmt. Die Kombination aus Club und Nationalteam findet nun in der Region statt.

Positive Resonanz und kommende Testspiele

Mo Dahoud äußert sich in einem vom syrischen Verband veröffentlichten Video sehr zufrieden mit der Situation. Er beschreibt den Wechsel als große Ehre und freut sich sehr darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Seine Mitspieler hätten ihm einen warmen Empfang bereitet, was die Integration in die Gruppe erleichtert. Die Erkenntnis, dass man sich jeden Tag besser kennenlernt, ist ihm wichtig für die Teamdynamik.

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Nun steht die sportliche Praxis unmittelbar bevor. Bereits am kommenden Dienstag um 15.15 Uhr steht das nächste Testspiel an. Syrien tritt dann gegen die Vereinigten Arabischen Emirate an. Für Dahoud ist dies die erste offizielle Partie unter dem neuen Verband und die erste Chance, seine Leistung auf internationalem Parkett gegen eine weitere Regionalmacht zu beweisen. Die Erwartungen an diese Begegnung sind hoch, da sie den nächsten Schritt in der neuen Ära markiert.