Nach zehn Jahren, in denen er Rekorde brach und Titel holte, verlässt Mo Salah Liverpool. Die Abschiedschoreografie, emotionale Tränen und die Würdigung seiner Leistungen machen ihn zu einer lebenden Legende des Clubs.

Der ägyptische Stürmer Mo Salah wird in Liverpool endlich zu einer lebenden Legende erklärt. Auf großen Wandgemälden an der Anfield Road ist sein Bild bereits überdimensional verewigt, und sein Abschied vom Club am 24.

Mai 2026 wird zu einer emotionalen Zeremonie, die das ganze Stadion in Tränen taucht. Im Finale einer 1:1‑Niederlage gegen Brentford bereitete er das Auftor von Jones mit einem perfekten Flankenlauf und einem präzisen Außenrist-Pass vor. In der 74. Minute stieg er von der Anfield‑Rasenfläche ab, während das Publikum wehmütig applaudierte.

Nach dem Schlusspfiff flossen nicht nur die Tränen der Fans, sondern auch die des Spielers selbst – ein Zeichen für die tiefe Verbundenheit zwischen Salah und den Liverpool‑Anhänger*innen. Seit seinem Wechsel aus Rom im Sommer 2017 für rund vierzig Millionen Euro hat Salah alle Zweifel an seiner Fähigkeit, die Roten zu einer Titelzentrale zu machen, ein für alle Mal zerstreut. In seiner ersten Saison erzielte er 44 Pflichtspieltore und lieferte 14 Vorlagen, wobei er hauptsächlich als Flügelstürmer agierte.

Unter Trainer Jürgen Klopp wurde er zum wichtigsten Transfer der Ära, und gemeinsam katapultierten sie den „Heavy‑Metal‑Fußball“ des Deutschen in neue Höhen. Die beiden schufen ein goldenes Zeitalter: Champions‑League‑Sieg 2019, zweifacher Premier‑League‑Titel, Pokalsieg und Weltklub‑Titel. Sogar nach Klopps Abschied setzte sein Nachfolger Arne Slot die Erfolgsserie fort, wobei Salah im Sommer 2024 erneut den Meistertitel eroberte.

Salahs individuelle Glanzlichter sind legendär: der Puskás‑Award für das spektakuläre Solo‑Tor im Merseyside‑Derby 2017, das beeindruckende Einzeltor gegen Manchester City 2021, das Triple aus drei Treffern im historischen 5:0‑Sieg gegen Manchester United im Old Trafford 2021 und das Doppel im 7:0‑Triumph 2023 – letzterer machte ihn zum besten Premier‑League‑Torschützen der Vereinsgeschichte. Klopp sprach einst von ihm: „Wenn Messi und Ronaldo ihr Niveau haben, steht Salah direkt dahinter.

“ Auch nach Klopps Rückzug blieb die Bindung stark, doch Slot zeigte sich zurückhaltender und setzte Salah zeitweise auf die Bank, was den Spieler zunehmend frustrierte. In seinem Abschiedsspiel gegen Brentford absolvierte Salah sein 442. Pflichtspiel, erzielte 257 Tore und bereitete 123 weitere Treffer. Nur ein Pfosten verhinderte ein weiteres Tor.

Die Abschiedschoreografie der Fans verkündete: „Wir sind von Größe zu Ruhm aufgestiegen. Mo Salah ist unser König.

“ Die Legende verlässt Liverpool für ein neues Kapitel – mit dem ausdrücklichen Wunsch, niemals zum Erzrivalen Manchester United zu gehen. Shukran laka ʿala kulli shay’ ya Mo Salah: Danke für alles, Mo Salah





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