Mobiel-Streik in Bielefeld: ÖPNV steht still

Am Freitag, 14. Februar, wird der öffentliche Nahverkehr in Bielefeld komplett stillliegen, da die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Verkehrsunternehmens Mobiel zum Streik aufgerufen hat. Alle Bus- und Bahnfahrten werden von 4 Uhr morgens bis 4 Uhr am Samstagmorgen eingestellt.

Bielefeld steht am Freitag, 14. Februar, still. Der gesamte ÖPNV der Stadt wird zum Streik liegen, da die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Verkehrsunternehmen s Mobiel zum Arbeitskampf aufgerufen hat. Mobiel -Busse und Stadtbahnen werden 24 Stunden lang ihren Betrieb einstellen, ab 4 Uhr morgens bis 4 Uhr am Samstagmorgen. Auch ein Großteil der Nachtbusse fällt aus.

Mobiel-Geschäftsführer Arne Petersen erklärt: „Wir rechnen mit einer hohen Streik-Beteiligung der Beschäftigten und können diese Maßnahme daher aus betrieblichen Gründen nicht vermeiden.“ Mobiel bedauert die erheblichen Einschränkungen für die Fahrgäste und rät dazu, frühzeitig nach Alternativen zu suchen. Fahrgäste können sich auf der Mobiel-Webseite, in der Mobiel-App „You“ oder bei den Leihrädern von „meinSiggi“ über alternative Fahrlinien informieren. Auch die Deutsche Bahn, die BVO mit Linien wie 350 oder 351, die ArGe ÖPNV Gütersloh mit Linien wie 48, 59, 61/62, 63, 68, 80.2, 83, 88, 163, N19 oder 157, die Westfalen-Bahn (RE70), die Nordwestbahn (RE74, RE75) und die Eurobahn (RE61, RE67, RE69, RE71, RE73, RE78, RE82) sind nicht vom Streik betroffen. Die elektronischen Haltestellen-Anzeigen können streikbedingt nicht beliefert werden, Hotlines werden nur eingeschränkt erreichbar sein. Das Servicecenter von Mobiel im Jahnplatz-Tunnel bleibt geschlossen. Weil es sich bei einem Streik um höhere Gewalt handelt, greift die Mobilitätsgarantie laut Mobiel nicht. Die übrigen Geschäftsbereiche der Stadtwerke Bielefeld Gruppe sind für diesen Freitag nicht zum Streik aufgerufen. Bäder, Eisbahn und das Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5 bleiben geöffnet.





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Streik Mobiel Bielefeld ÖPNV Verkehrsunternehmen Verdi Stadtwerke Alternative

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Warnstreik bei der Deutschen Post: Zusteller in Bielefeld und Paderborn im StreikRund 200 Zusteller der Deutschen Post AG in Bielefeld und dem Kreis Paderborn haben am Dienstag in den Warnstreik getreten, um ihre Forderung nach mehr Geld durchzusetzen. Die Verärgerung auf Arbeitnehmerseite ist groß, da die zweite Verhandlungsrunde ohne Annäherung beendet wurde. Die Post hingegen zeigt sich zuversichtlich, dass die entstandenen Verzögerungen in den nächsten Tagen behoben werden können.

Weiterlesen »

Verdi ruft Paketzentren in NRW zum Streik auf – auch Bielefeld betroffenWegen des Warnstreiks wird es heute in ganz OWL zu Verzögerungen bei der Zustellung von Paketen kommen.

Weiterlesen »

Verdi ruft Paketzentren in NRW zum Streik auf – Bielefeld ist auch betroffenWegen des Warnstreiks wird es heute in ganz OWL zu Verzögerungen bei der Zustellung von Paketen kommen.

Weiterlesen »

Verdi kündigt Streik beim Umweltbetrieb Bielefeld anAufgrund der bislang erfolglosen Tarifverhandlungen ruft Verdi in Bielefeld zur Arbeitsniederlegung auf – mit spürbaren Auswirkungen schon am Freitag.

Weiterlesen »

Streik in Bielefeld: Verdi ruft zum Arbeitskampf in der Stadt aufDie Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft in Bielefeld für Montag und Dienstag zum Streik auf. Gewerkschaftssekretär Erik Brandes rechnet mit einer breiten Beteiligung, insbesondere im Umweltbereich und in den Kitas. Der Streik ist eine Reaktion auf ergebnislose Tarifverhandlungen und die chronische Überlastung der Beschäftigten in vielen Bereichen der Stadt.

Weiterlesen »

Verdi ruft zum Streik auf: Mögliche Kitaschließungen in BielefeldAm Montag und Dienstag sind die Beschäftigten der Stadt Bielefeld zu einem Warnstreik aufgerufen. Aufgrund dessen fällt nicht nur die Müllabfuhr aus.

Weiterlesen »