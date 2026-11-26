In der Vorweihnachtszeit verwandeln sich temporäre Kunsteisbahnen in Wiesbaden, Bad Orb, Bad Wildungen, Korbach und Friedberg in beliebte Winterorte. Mit bis zu 2.500 Quadratmetern Eisfläche laden diese Anlagen Besucher zum Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen und Genießen des winterlichen Ambiente ein, was nach Angaben der Veranstalter hohen Besucherkunden wie in Wiesbaden nach sich zieht.

Im Sommer ein Rasen oder Parkplatz - im Winter Eisfläche für Schlittschuhfans. Mit mobilen Eisbahnen soll in der Vorweihnachtszeit winterlicher Zauber in die Städte kommen - auch in Hessen.

Bad Orb/Wiesbaden/Friedberg - Für ein Eiskönigin-Feeling mitten in der City sorgen in der Vorweihnachtszeit in einigen hessischen Kommunen mobile Eisbahnen. In Wiesbaden lockt eine der größten solcher Anlagen in Deutschland ab 27. November zu einem Ausflug vor das Kurhaus. Bis zum 4.

Advertisement

Advertisement

Januar kann man bei "Wiesbaden On Ice" auf rund 2.500 Quadratmetern Eisfläche bei stimmungsvoller Beleuchtung auf Kufen seine Runde drehen. In der zurückliegenden Saison wurden nach Angaben des Veranstalters 82.000 Eisläufer registriert. In der Vorweihnachtszeit verwandelt sich auch der Alea-Park in Bad Orb wieder in eine Eislaufbahn. Vom 14.