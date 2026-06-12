Mobilfunk versus Antennenfernsehen: Zukunft der TV-Frequenzen nach 2030 ungewiss

Mobilfunkanbieter fordern die UHF-Frequenzen von DVB-T2 für bessere Netzabdeckung. Eine Studie zeigt Potenziale, aber auch Kosten für das Antennenfernsehen. Die Politik muss bis 2030 eine Entscheidung treffen.

Für Millionen Fernsehzuschauer könnte sich nach 2030 einiges ändern. Mobilfunk anbieter drängen auf begehrte Frequenzen , die bislang für das DVB-T2 ausgestrahlte Fernsehsignal genutzt werden, und stellen damit die Zukunft des Antennenfernsehen s infrage.

Die UHF-Band-Frequenzen zwischen 470 und 694 Megahertz sind besonders begehrt, weil sie große Flächen versorgen und Gebäude besser durchdringen. Eine Studie von WIK-Consult im Auftrag von Telekom, Vodafone und Telefónica hat untersucht, wie diese Frequenzen nach 2030 verteilt werden sollen. Die Netzbetreiber sehen darin großes Potenzial: Zusätzliche UHF-Frequenzen könnten die Mobilfunkkapazität in ländlichen Regionen um ein Drittel erhöhen - ganz ohne neue Funkmasten. Für DVB-T2 wird die Debatte zunehmend kritisch.

Denn wenn der Mobilfunk mehr Platz im UHF-Band erhält, müsste das Antennenfernsehen Frequenzen abgeben. Die Studie verweist darauf, dass DVB-T2 inzwischen nur noch eine vergleichsweise kleine Rolle spielt: Rund 2,3 Millionen Haushalte nutzen den Empfangsweg noch stationär. Bei privaten Sendern sank die Zahl der kostenpflichtigen Abonnements von etwa einer Million im Jahr 2020 auf nur noch 416.000 Ende 2025. Gleichzeitig ist die Verbreitung teuer.

ARD und ZDF gaben laut Studie zwischen 2021 und 2024 rund 290 Millionen Euro für DVB-T2 aus. Würden Programme stärker über das Internet verbreitet, könnten die öffentlich-rechtlichen Sender innerhalb von zehn Jahren mehrere Hundert Millionen Euro einsparen. Ein Ende des linearen Fernsehens bedeutet das jedoch nicht automatisch. Programme könnten künftig verstärkt über Internetverbindungen oder per 5G-Mobilfunk übertragen werden.

Die Diskussion um die Frequenzvergabe wirft auch Fragen zur digitalen Teilhabe auf. Ältere Menschen oder Haushalte in strukturschwachen Regionen, die auf Antennenfernsehen angewiesen sind, könnten benachteiligt werden. Die Politik steht vor der Herausforderung, einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen der Mobilfunkanbieter und der Fernsehnutzer zu finden. Die Europäische Union hat die Mitgliedsstaaten aufgefordert, bis 2030 eine Entscheidung über die künftige Nutzung des UHF-Bands zu treffen.

Die deutsche Bundesnetzagentur wird voraussichtlich 2027 konkrete Vorschläge vorlegen. Aus Sicht der Netzbetreiber wäre eine vollständige Umwidmung der Frequenzen für den Mobilfunk wünschenswert, während die Rundfunkanstalten für den Erhalt des Antennenfernsehens plädieren. Technisch ist es möglich, DVB-T2 auf weniger Frequenzen zu bündeln oder auf effizientere Übertragungsverfahren umzustellen. Gleichzeitig gewinnt die Übertragung über 5G Broadcast an Bedeutung, bei der ein Fernsehsignal wie ein Radioprogramm an viele Empfänger gleichzeitig ausgestrahlt wird.

Erste Pilotprojekte laufen bereits in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Sollte sich dieser Ansatz durchsetzen, könnten künftige Smartphones und Tablets ohne zusätzliche Hard- oder Software Fernsehprogramme empfangen. Für die Zuschauer bedeutet dies einerseits eine größere Flexibilität: Sie könnten lineares Fernsehen on demand empfangen, ohne auf eine Antenne angewiesen zu sein.

Andererseits steigt die Abhängigkeit von stabilen Internetverbindungen und Streaming-Diensten. Datenschutzexperten warnen zudem vor einer zunehmenden Überwachbarkeit des Fernsehkonsums, da IP-basierte Übertragungen leichter nachvollzogen werden können. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob das klassische Antennenfernsehen eine Renaissance erlebt oder endgültig von neuen Technologien verdrängt wird. Eines steht fest: Die Entscheidung über die Frequenzen nach 2030 wird weitreichende Folgen haben - nicht nur für die 2,3 Millionen DVB-T2-Haushalte, sondern für die gesamte Medienlandschaft in Deutschland





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DVB-T2 Frequenzen Mobilfunk Antennenfernsehen 5G

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: Brasilien gegen Marokko live im Free-TV - Ancelotti verlängert bis 2030Die WM 2026 beginnt mit dem Topspiel Brasilien gegen Marokko. Trainer Carlo Ancelotti verlängert vor Turnierstart bis 2030, Marokko geht nach perfekter Qualifikation und Afrika-Cup-Sieg gestärkt ins Turnier. Alle Infos zur Live-Übertragung im ZDF und Joyn.

Read more »

Hunderte Staudämme werden abgerissen: EU will 25.000 Kilometer frei fließende Flüsse bis 2030Lange standen Staudämme für Fortschritt und saubere Energie. Heute verschwinden in Europa immer mehr dieser Bauwerke wieder. Dahinter steckt ein EU-Gesetz, das bedrohten Ökosystemen helfen soll.

Read more »

Volkswagen plant 19.000 Stellenreduktionen bis Jahresende, strebt bis 2030 28.000 Austritte anVolkswagen, the largest car manufacturer in Europe, is making progress in its cost-cutting efforts, with its CEO Oliver Blume stating that the company will reduce its workforce by 19,000 employees in Germany, including its plants in Saxony and Osnabrück, by the end of the year. Additionally, Volkswagen has agreed to 28,000 voluntary departures by 2030. The factory costs in Germany have been reduced by more than a fifth. Volkswagen initiated its first cost-cutting measures in late 2023 and reached an agreement with employees on the elimination of 35,000 jobs by 2030 in December 2024. The first financial effects of these activities are measurable, according to Blume.

Read more »

E-Autos: VW will Fünf-Minuten-Laden ab 2030 im Massenmarkt anbietenBerlin - Volkswagen rechnet damit, Elektroautos mit extrem kurzen Ladezeiten für den Massenmarkt Anfang der 2030er-Jahre anbieten zu können. Das sagte VW-Vertriebschef Martin Sander dem Podcast 'Vorangedacht'

Read more »